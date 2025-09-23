Dronele care au închis aeroportul din Copenhaga au fost controlate de un "operator experimentat". Rusia neagă o implicare

Premierul Frederiksen a evocat "cel mai grav atac asupra infrastructurii esenţiale daneze", după incidentul de luni seara cu dronele care au survolat deasupra capitalei Danemarcei, Copenhaga. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Poliția daneză a declarat că dronele care au provocat închiderea celui mai mare aeroport al țării au fost, cel mai probabil, controlate de un "operator experimentat", au relatat jurnaliştii publicaţiei Ukrainska Pravda. Dronele au venit din direcții diferite, și-au aprins și stins luminile și au dispărut după câteva ore. Oficialii din cadrul Serviciilor de Informaţii daneze au spus că ţara se confruntă cu o ameninţare de sabotaj importantă. "Nu am fost atacaţi, dar se doreşte să se vadă cum reacţionăm", au precizat cei de la PET, conform Agerpres.

Dronele care au survolat deasupra oraşelor Copenhaga şi Oslo, manevrate de un "operator experimentat"

UPDATE 14:02 – Rusia a afirmat marţi că nu este implicată în vreun fel în cazul dronelor care au survolat luni seară aeroportul din Copenhaga, informează AFP, conform Agerpres.

"De fiecare dată, auzim acuzaţii fără temei", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Ştire iniţială: Aeroporturile din Copenhaga și Oslo au fost închise timp de câteva ore după ce, luni seara, 22 septembrie, au fost observate drone în spațiul lor aerian, ceea ce a dus la anularea și întârzierea zborurilor pentru zeci de mii de pasageri.

"Am ajuns la concluzia că acesta a fost ceea ce am numi «un operator experimentat»", a declarat marți, 23 septembrie, Jens Jespersen, șeful superintendenților poliției daneze, potrivit Ukrainska Pravda.

Oficialul a mai precizat în timpul declaraţiilor că este vorba despre cineva "care are abilitățile, voința și instrumentele necesare pentru a se afișa în acest fel".

Mette Frederiksen, despre incidentul cu dronele: "Cel mai grav atac asupra infrastructurii esenţiale daneze de până acum"

Dronele care au perturbat activitatea la aeroportul Copenhaga constituie "cel mai grav atac asupra infrastructurii esenţiale daneze de până acum", a afirmat marţi şefa guvernului danez, Mette Frederiksen, potrivit DPA, care citează agenţia de presă Ritzau, potrivit Agerpres.

"Acest lucru spune ceva despre vremurile în care trăim şi pentru ce trebuie să fim pregătiţi, ca societate. Evident, nu respingem nicio posibilitate legată de cine se află în spatele acestui incident", a adăugat Mette Frederiksen.

Anchetatorul danez Jens Jespersen a afirmat într-o conferinţă de presă marţi dimineaţă că, pe baza numărului şi a mărimii dronelor, precum şi a momentului producerii incidentului, autorităţile cred că probabil un "actor capabil" s-a aflat în spatele incidentului.

Ulterior, Jens Jespersen a mai adăugat că un asemenea actor ar poseda abilităţile, intenţia şi instrumentele pentru a realiza o asemenea operaţiune.

La rândul lor, Serviciile de Informaţii daneze (PET) au declarat că Danemarca se confruntă cu o "ameninţare de sabotaj importantă".

"Ne confruntăm în Danemarca cu o ameninţare de sabotaj importantă. Nu am fost atacaţi, dar se doreşte să se vadă cum reacţionăm", a declarat directorul operaţional al PET, Flemming Drejer, într-o conferinţă de presă.

Drone şi avioane ruseşti, în spaţiul aerian al mai multor state membre NATO

Incidentul din Danemarca vine în contextul în care Rusia a violat spaţiul aerian al Estoniei, stat membru al NATO, în urmă cu doar patru zile. Vineri, 19 septembrie, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat fără permisiune în spațiul aerian estonian și au rămas acolo timp de 12 minute, înainte de a fi forțate să se retragă, într-un episod pe care oficialii occidentali l-au descris ca fiind menit să testeze "pregătirea și hotărârea" NATO.

Premierul estonian, Kristen Michal, a solicitat activarea articolului 4 din Carta NATO, articol care prevede consultări cu statele membre în cazul unei amenințări la adresa integrității statului solicitant. Iar astăzi, la Bruxelles, Consiliul se reunește din cauza avioanelor rusești.

Totodată, Rusia a trimis în ultimele săptpmâni drone şi în Polonia, dar şi în România. Conform rapoartelor recente, 19 până la 23 de drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei în noaptea de 9 spre 10 septembrie 2025.

La câteva ore distanţă de la incidentele din Polonia, a apărut o filmare care a surprins momentul în care a fost interceptată şi doborâtă una dintre dronele ruseşti.