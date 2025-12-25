Unul dintre cei cinci europeni sancționați de SUA pentru „cenzură” a depus plângere împotriva administraţiei Trump

1 minut de citit Publicat la 20:02 25 Dec 2025 Modificat la 20:02 25 Dec 2025

Președintele american, Donald Trump, Foto: Getty Images

Cetăţeanul britanic Imran Ahmed, una dintre cele cinci personalităţi europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice şi combaterii dezinformării online, care a fost sancționat de administrația Trump, a depus plângere împotriva guvernului SUA, temându-se că va fi expulzat din ţara în care trăieşte, relatează AFP, citată de Agerpres.

El se confruntă acum cu „perspectiva iminentă a unei arestări neconstituţionale, a detenţiei punitive şi a expulzării”, se arată în plângerea depusă miercuri la un tribunal din New York.

Imran Ahmed, cetăţean britanic de origine afgană, în vârstă de 47 de ani, locuieşte legal în Statele Unite din 2021 şi deţine o carte verde, conform plângerii sale. Soţia şi fiica sa sunt cetăţeni americani.

„Guvernul federal a precizat clar că Imran Ahmed este sancţionat pentru activitatea ONG-ului pe care l-a fondat şi condus, Centre for Countering Digital Hate (CCDH)”, se adaugă în plângere.

Acest centru studiază politicile de moderare ale principalelor platforme sociale şi a denunţat în repetate rânduri practicile reţelei X, fosta reţea Twitter, a lui Elon Musk, un aliat al preşedintelui SUA.

Administraţia Trump a anunţat, marţi, sancţiuni care vizează cinci europeni angajați în reglementarea strictă a industriei tehnologice şi combaterii dezinformării online, printre care Imran Ahmed, care conduce Centre for Countering Digital Hate (CCDH), şi Clare Melford, care conduce un Index Global al Dezinformării (GDI), cu sediul în Regatul Unit.

Ceilalți europeni sancţionați de SUA sunt fostul comisar european Thierry Breton, Anna-Lena von Hodenberg, fondatoarea ONG-ului german HateAid, şi Josephine Ballon, din cadrul aceleiaşi organizaţii.

Cei cinci sunt acuzați de „cenzură” în detrimentul intereselor americane, potrivit Departamentului de Stat.

Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, subsecretara pentru Diplomaţie Publică al Statelor Unite, Sarah Rogers, procuroarea generală, Pam Bondi, şi șefa Homeland Security, Kristi Noem, precum şi directorul Serviciului de Imigrare şi Control Vamal al SUA (ICE), Todd Lyons, se numără printre cei vizaţi de plângerea depusă de Imran Ahmed.