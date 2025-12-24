Conflict diplomatic uriaș SUA-UE. Macron acuză administrația Trump de „intimidare”, Rubio spune că europenii sunt „radicalizați”

3 minute de citit Publicat la 16:39 24 Dec 2025 Modificat la 17:26 24 Dec 2025

Colaj foto: Profimedia Images

Statele Unite au provocat un scandal diplomatic major după ce au decis să interzică intrarea pe teritoriul american a lui Thierry Breton, fost comisar european și arhitect al Legii Serviciilor Digitale (DSA), împreună cu alți patru europeni implicați în reglementarea platformelor online și combaterea dezinformării.

Decizia a fost justificată de guvernul american drept o măsură împotriva „cenzurii” practicate de autoritățile europene, însă Franța și UE o consideră o formă de intimidare politică și un atac la adresa suveranității digitale a Europei.

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, a pus paie pe foc – a spus că cei sancționați sunt „indivizi radicalizați” și „ONG-uri instrumentalizate”.

„Pentru prea multă vreme, ideologii din Europa au condus eforturi organizate pentru a constrânge platformele americane să pedpesească punctele de vedere americane, cele cărora ei li se opun.

Administrația Trump nu va mai tolera aceste acte nemaipomenite de cenzură extrateritorială”, a declarat Marco Rubio.

Ce spune președintele Franței, Emmanuel Macron

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a reacționat public, după o discuție directă cu Thierry Breton.

„Tocmai am vorbit cu Thierry Breton și i-am mulțumit pentru contribuția sa semnificativă în slujba Europei. Vom rezista presiunilor și îi vom proteja pe europeni.

Franța condamnă măsurile de restricționare a vizelor adoptate de Statele Unite împotriva lui Thierry Breton și a altor patru personalități europene. Aceste măsuri reprezintă intimidare și coerciție, menite să submineze suveranitatea digitală europeană”, a scris președintele francez pe X.

Acesta a mai adăugat că regulamentele digitale ale Uniunii Europene „au fost adoptate în urma unui proces democratic și suveran de către Parlamentul European și Consiliu”.

„Ele se aplică în Europa, pentru a asigura concurență corectă între platforme, fără a viza nicio țară terță, și pentru a garanta că ceea ce este ilegal offline este ilegal și online.

Regulile care guvernează spațiul digital european nu sunt menite să fie decise în afara Europei. Împreună cu Comisia Europeană și partenerii noștri europeni, vom continua să ne apărăm suveranitatea digitală și autonomia de reglementare”, mai scrie Macron.

Thierry Breton: „Cenzura nu este acolo unde credeți”

Ținta principală a sancțiunilor americane, Thierry Breton, a răspuns acuzațiilor și a reamintit sprijinul democratic pe care îl are cadrul legislativ european.

„A revenit vânătoarea de vrăjitoare a lui McCarthy? Să ne aducem aminte: 90% din Parlamentul European – organismul nostru ales democratic – și toate cele 27 de state membre au votat în unanimitate DSA. Prietenilor noștri americani: cenzura nu este acolo unde credeți că este”, a reacționat acesta, pe aceeași rețea socială.

Comisia Europeană condamnă decizia SUA

Comisia Europeană a venit și ea cu un comunicat de presă în care condamnă decizia Statelor Unite.

„Comisia Europeană condamnă cu fermitate decizia Statelor Unite de a impune restricții de călătorie pentru cinci personalități europene, inclusiv fostului comisar european Thierry Breton.

Libertatea de exprimare este un drept fundamental în Europa și o valoare centrală comună cu Statele Unite, în întreaga lume democratică.

UE este o piață unică deschisă, bazată pe reguli, care are dreptul suveran de a reglementa activitatea economică în acord cu valorile noastre democratice și angajamentele internaționale.

Regulile noastre digitale asigură un spațiu sigur, corect și echitabil pentru toate companiile, aplicate corect și fără discriminare. Am solicitat clarificări autorităților americane și rămânem în dialog. Dacă va fi nevoie, vom reacționa rapid și decisiv pentru a ne apăra autonomia de reglementare împotriva unor măsuri nejustificate”, se arată în documentul citat.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că sancțiunile impuse, marți, de SUA „sunt inacceptabile între aliați, parteneri și prieteni”.



„Uniunea Europeană este decisă să-și apere libertatea de exprimare, regulile corecte privind sectorul digital și suveranitatea de reglementare”, a declarat Costa într-o postare pe Twitter.

La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că „UE va continua să protejeze libertatea de exprimare”.



„Libertatea de exprimare este fundamentul democrației noastre solide și dinamice europene. Suntem mândri de ea și o vom proteja'', a precizat și șefa Comisiei Europene.

Cum a izbucnit acest conflict

Decizia administrației Trump vine pe fondul unei confruntări crescânde între guvernul SUA și Comisia Europeană privind modul în care trebuie reglementate platformele digitale.

Pentru Statele Unite, legi precum DSA sunt prezentate drept instrumente de „cenzură” și ingerință în activitatea companiilor americane de tehnologie, în timp ce, pentru Europa, acestea sunt esențiale pentru protejarea cetățenilor, combaterea dezinformării, limitarea conținutului ilegal și stabilirea unui cadru echitabil într-un spațiu digital dominat de giganți tehnologici.