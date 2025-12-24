„A revenit vânătoarea de vrăjitoare?” Franța condamnă decizia SUA de a-i interzice intrarea în țară fostului comisar european Breton

Thierry Breton. sursa foto: Hepta

Executivul de la Paris a reacționat dur după ce administrația președintelui Donald Trump a decis impunerea unei interdicții de intrare în Statele Unite pentru Thierry Breton, fost comisar european și una dintre figurile-cheie ale Regulamentului privind Serviciile Digitale (DSA), care a vizat recent mari companii americane din domeniul tehnologiei, transmite Reuters, citată de Agerpres.

„Franţa condamnă ferm restricţia privind viza impusă de Statele Unite lui Thierry Breton, fost ministru şi comisar european, şi altor patru personalităţi europene”, a scris miercuri ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, pe platforma X.

Administrația Trump a anunțat marți „interdicţii de vize lui Breton şi altor activişti antidezinformare”, despre care susține că ar fi fost implicați în „cenzurarea platformelor de socializare americane”, aceasta fiind cea mai recentă măsură dintr-o campanie mai amplă împotriva unor reglementări europene considerate de oficialii americani drept excesive.

Thierry Breton, fost ministru de finanțe al Franței și comisar european pentru piața internă între 2019 și 2024, este cea mai cunoscută figură inclusă pe lista celor sancționați.

La prezentarea măsurii, Subsecretarul american pentru Diplomație Publică, Sarah Rogers, l-a descris pe Breton drept „creierul” Regulamentului privind Serviciile Digitale, document apărat din nou miercuri de șeful diplomației franceze.

„Regulamentul european privind Serviciile Digitale (DSA) a fost adoptat în mod democratic în Europa pentru a se asigura că ceea ce este ilegal offline este ilegal şi online. Nu are absolut nicio 'acoperire extrateritorială' şi nu afectează în niciun fel Statele Unite”, a scris Barrot pe X.

Fostul comisar european a reacționat la rândul său, criticând decizia Washingtonului.

„A revenit vânătoarea de vrăjitoare a lui McCarthy? Atenţie: 90% din Parlamentul European - organismul nostru ales democratic - şi toate cele 27 de state membre au votat în unanimitate DSA. Către prietenii noştri americani: 'Cenzura nu este acolo unde credeţi voi că este'", a scris Breton pe X.