Regimul din Iran este "intact", dar "degradat în mare parte", spune șefa serviciilor de informații din SUA, Tulsi Gabbard

Publicat la 09:00 19 Mar 2026 Modificat la 09:00 19 Mar 2026

Tulsi Gabbard (foto, centru) a fost audiată în Senatul SUA.

Comunitatea de informații din SUA apreciază că regimul din Iran pare să fie intact, dar "degradat în mare măsură" ca urmare a atacurilor americane și israeliene asupra conducerii țării și capacităților sale militare.

Declarația a fost făcută de directoarea Comunității Naționale de Informații din SUA, Tulsi Gabbard, citată de presa internațională.

Gabbard și alți oficiali de rang înalt din administrația Trump au depus miercuri mărturie în Congres, într-o audiere privind amenințările globale la adresa Statelor Unite.

A fost prima informare publică privind activitatea serviciilor de informații de la începutul războiului declanșat pe 28 februarie.

Audierea vine la o zi după ce un lider important în domeniul combaterii terorismului a demisionat din administrația americană, susținând că Iranul nu reprezenta o amenințare iminentă pentru SUA.

În fața senatorilor, Gabbard a susținut că administrația președintelui republican a anticipat problemele din Strâmtoarea Ormuz, blocată de Iran drept represalii pentru atacurile SUA și ale Israelului.

"Comunitatea de informații estimează că regimul din Iran pare să fie intact, dar în mare măsură degradat ca urmare a atacurilor asupra conducerii și capacităților sale militare", a spus ea.

Șefa Comunității de informații a adăugat că loviturile americane și israeliene asupra Republicii Islamice au distrus "în mare măsură" capacitățile militare ale Iranului.

Senatorul democrat Jon Ossoff a întrebat-o în mod repetat dacă administrația a apreciat că Iranul reprezintă o amenințare iminentă pentru SUA înainte de război, dar Gabbard a refuzat să răspundă tranșant.

"Singura persoană care poate stabili ce este și ce nu este o amenințare iminentă este președintele (Trump)", a replicat ea.

De la începutul conflictului, congresmeni și alți politicieni din ambele mari partide din SUA au pus sub semnul întrebării motivele pentru care Statele Unite au atacat Teheranul.

Președintele Donald Trump a susținut că atacul coordonat împreună cu Israelul a fost determinat în mare parte de riscul la adresa SUA implicat de programul nuclear iranian.

Marți, directorul Centrului Național pentru Combaterea Terorismului, Joe Kent, a demisionat din funcție, afirmând că Iranul nu reprezenta "nicio amenințare iminentă" pentru SUA și criticând decizia lui Trump de a declanșa războiul.

Directorul CIA, John Ratcliffe, a respins, miercuri, această opinie.

"Cred că Iranul a reprezentat o amenințare constantă pentru Statele Unite un timp îndelungat și că reprezintă o amenințare imediată în acest moment", a spus el.

Gabbard a scris în raport că programul nuclear iranian a fost anihilat anul trecut. În fața senatorilor a omis pasajul

Tulsi Gabbard a declarat, la rândul ei, că, potrivit evaluărilor serviciilor de informații, Iranul "încerca să se refacă după daunele severe suferite de infrastructura sa nucleară în timpul războiului de 12 zile (din iunie 2025) și refuza să se conformeze 'obligațiilor' sale în domeniul nuclear.

SUA și Israel au lovit Iranul timp de 12 zile, anul trecut, cu scopul de a distruge eventualele capacități de producere a unei bombe nucleare de către regimul de la Teheran.

În declarațiile scrise pregătite pentru audiere, Gabbard a precizat că atacurile de anul trecut "au anihilat" programul iranian de îmbogățire a uraniului, iar țara nu a mai făcut ulterior "niciun efort" pentru a-l reconstrui.

Totuși, șefa Comunității de Informații din SUA nu a citit această afirmație cu voce tare în fața senatorilor, notează BBC.

Când senatorul democrat Mark Warner a întrebat-o despre această omisiune, Gabbard a afirmat că a fost nevoită să-și scurteze declarația publică deoarece "depășea timpul alocat".