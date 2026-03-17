Șeful antitero din SUA și-a dat demisia. Scrisoarea trimisă de Joe Kent lui Donald Trump: „Nu pot susține războiul cu Iran”

Joe Kent, directorul NCTC din SUA, stânga, președintele Donald Trump, dreapta. Sursa foto: Colaj/ dni.gov/ Hepta

Joe Kent, directorul Centrului Național pentru Combaterea Terorismului (NCTC) din SUA, și-a anunțat demisia din funcție. Într-o scrisoare pentru președintele american Donald Trump, acesta i-a transmis că „nu poate susține războiul în curs”, pentru că „Iranul nu reprezenta o amenințare iminentă pentru națiunea noastră” și că îi „este clar că am început acest război din cauza presiunilor venite din partea Israelului și a influentului său lobby american.”

Potrivit declarației sale, Joe Kent a precizat că decizia de a părăsi conducerea National Counterterrorism Center intră în vigoare imediat și vine după „multă reflecție”.

În mesajul public, oficialul american a explicat că nu poate susține „în mod conștient” războiul în curs cu Iran, susținând că această țară nu reprezenta o amenințare iminentă pentru Statele Unite. De asemenea, Kent a afirmat că declanșarea conflictului ar fi fost influențată de presiuni externe, inclusiv din partea Israel și a lobby-ului american asociat.

Acesta a subliniat: „Ca veteran care a fost desfășurat în misiuni de luptă de 11 ori și ca soț „Gold Star” care și-a pierdut soția iubită, Shannon, într-un război fabricat de Israel, nu pot susține trimiterea următoarei generații să lupte și să moară într-un război care nu aduce niciun beneficiu poporului american și nu justifică costul în vieți americane.”

Fostul director al NCTC a subliniat că a fost o onoare să servească sub administrația președintelui Donald Trump și sub coordonarea Directorului Național de Informații, Tulsi Gabbard, precum și să conducă echipa de profesioniști din cadrul instituției.

Demisia survine într-un context tensionat la nivel internațional, iar declarațiile lui Joe Kent aduc critici directe asupra deciziilor de politică externă ale administrației americane în ceea ce privește războiul din Orientul Mijlociu.

Scrisoarea trimisă de Joe Kent lui Donald Trump Directorul Serviciului Național de Informații

Centrul Național pentru Combaterea Terorismului Președinte Trump, După multă reflecție, am decis să demisionez din funcția mea de Director al Centrului Național pentru Combaterea Terorismului, începând de astăzi. Nu pot, de bună credință, să susțin războiul în curs din Iran. Iranul nu reprezenta o amenințare iminentă pentru națiunea noastră și este clar că am început acest război din cauza presiunilor venite din partea Israelului și a influentului său lobby american. Susțin valorile și politicile externe pentru care ați făcut campanie în 2016, 2020 și 2024 și pe care le-ați pus în aplicare în primul mandat. Până în iunie 2025, ați înțeles că războaiele din Orientul Mijlociu au fost o capcană care a costat America viețile prețioase ale patrioților noștri și a diminuat bogăția și prosperitatea națiunii noastre. În prima dumneavoastră administrație, ați înțeles mai bine decât orice președinte modern cum să folosiți decisiv puterea militară fără a ne atrage în războaie fără sfârșit. Ați demonstrat acest lucru prin eliminarea lui Qasam Solamani și prin înfrângerea ISIS. La începutul acestei administrații, oficiali israelieni de rang înalt și membri influenți ai presei americane au desfășurat o campanie de dezinformare care a subminat complet platforma dumneavoastră „America First” și a alimentat sentimente pro-război pentru a încuraja un conflict cu Iranul. Această cameră de ecou a fost folosită pentru a vă face să credeți că Iranul reprezenta o amenințare iminentă pentru Statele Unite și că, dacă veți acționa acum, va exista o cale clară către o victorie rapidă. Aceasta a fost o minciună și reprezintă aceeași tactică pe care israelienii au folosit-o pentru a ne atrage în dezastrul războiului din Irak, care a costat națiunea noastră viețile a mii dintre cei mai buni bărbați și femei. Nu trebuie să mai repetăm această greșeală. Ca veteran care a fost desfășurat în misiuni de luptă de 11 ori și ca soț „Gold Star” care și-a pierdut soția iubită, Shannon, într-un război fabricat de Israel, nu pot susține trimiterea următoarei generații să lupte și să moară într-un război care nu aduce niciun beneficiu poporului american și nu justifică costul în vieți americane. Mă rog să reflectați asupra a ceea ce facem în Iran și pentru cine o facem. Momentul pentru acțiuni curajoase este acum. Puteți schimba direcția și trasa un nou drum pentru națiunea noastră sau puteți permite alunecarea noastră către declin și haos. Aveți cărțile în mână. A fost o onoare să servesc în administrația dumneavoastră și să servesc marea noastră națiune. Semnat,

Joe Kent

Director, Centrul Național pentru Combaterea Terorismului