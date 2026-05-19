Uniunea Europeană va forța companiile europene să cumpere componente critice de la furnizori non-chinezi, pentru a scăpa de dependență

3 minute de citit Publicat la 23:24 19 Mai 2026 Modificat la 23:24 19 Mai 2026

Foto: Getty Images

Uniunea Europeană intenționează să forțeze companiile europene să facă achiziții de componente critice de la cel puțin trei furnizori diferiți – o măsură menită să reducă dependența blocului european de China, relatează FT, marți.

Noile reguli comerciale ar urma să afecteze companiile din o serie de sectoare-cheie, precum zona sectorul chimic și cel al utilajelor industriale, care s-au plâns de faptul că piața este invadată de importuri chinezești ieftine.

Propunerile vine și ca răspuns la restricțiile de export impuse de China în domeniul tehnologiilor-cheie.

Noua legislație va stabili plafoane de aproximativ 30-40 la sută pe achizițiile de la un singur furnizor. Restul componentelor ar trebui să fie achiziționate de la cel puțin alți trei furnizori, dar nu din aceași țară.

Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, vrea să rezolve problema deficitului de un miliard pe zi cu China și să protejeze companiile europene de „felul în care China folosește comerțul ca armă”, spun oficialii europeni citați de FT.

Unele linii de producție de mașini europene s-au oprit complet anul trecut, după ce China a impus limite de export pe magneții din pământuri rare și pe alte componente.

Sefcovic intenționează să impună tarife punitive împotriva chimicalelor și utilajelor chinezești, într-o încercare de a opri invazia acestor produse pe piața europeană – lucru care le face mari probleme producătorilor europeni, conform oficialilor citați.

„Din multe puncte de vedere, devenim gradual dependenți de exporturile din China. Dependențele au un preț și, prin urmare, am vrea să ne dublăm eforturile”, a declarat un oficial de rang înalt al Comisiei Europene.

Oficialul a spus că investițiile uriașe ale Chinei în sectorul manufacturier, cu subvenții mari, reprezintă o amenințare urgentă la adresa bazei industriale europene.

Guvernul Chinei spune că europenii „exagerează” felul în care afectează Europa politicile sale industriale.

„Uniunea Europeană adoptă politici protecționiste și le maschează ca fiind «competiție loială»”, a transmis regimul chinez.

Planurile, încă în stadiu incipient

Oficialii UE au avertizat că planurile se află într-un stadiu incipient, dar că vor fi prezentate la o reuniune a Comisiei dedicate Chinei, pe 29 mai. Dacă membrii Comisiei își dau acordul, o propunere detaliată ar putea fi apoi aprobată de liderii UE la un summit, la sfârșitul lunii iunie.

Un al doilea oficial a spus că măsura nu ar viza doar China, deoarece unele materii prime provin, în proporție covârșitoare, din doar câteva țări, cum ar fi heliul din SUA și Qatar, respectiv cobaltul dinCongo și Indonezia.

Olof Gill, purtătorul de cuvânt în domeniul comerțului al Comisiei, a confirmat că va avea loc o dezbatere pe 29 mai, dar a refuzat să comenteze discuțiile interne. El a adăugat că „astfel de dezbateri nu implică adoptarea unor propuneri oficiale”.

UE va încerca să folosească rețeaua sa de acorduri de liber schimb cu peste 70 de țări pentru a dezvolta investiții și lanțuri de aprovizionare cu producătorii.

Anul trecut, UE a propus majorarea tarifelor pentru oțel la 50% și reducerea la jumătate a cotelor cu tarife reduse, pentru a proteja o industrie care se restrânsese la cel mai mic nivel înregistrat vreodată.

Oficialii au spus, însă, că blocul ar putea acorda cote mai mari pentru oțel partenerilor de încredere și le-ar putea reduce disproporționat pe cele pentru alții, maximizând astfel impactul asupra Chinei.

Ei au spus că instrumentele tradiționale antidumping și antisubvenție durează prea mult — până la doi ani — deoarece necesită anchete exhaustive, în conformitate cu regulile Organizației Mondiale a Comerțului. Tarifele pot reflecta doar nivelul prejudiciului cauzat de importuri, iar companiile chineze le pot absorbi și pot continua să vândă în profit, având în vedere costurile lor operaționale mai mici.

Echipele Comisiei responsabile de apărarea comercială se aflau, de asemenea, sub presiune din cauza numărului foarte mare de solicitări din partea companiilor europene. FT a relatat că plângerile venite din sectorul chimic au ajuns la niveluri record, un lider din industrie afirmând că sectorul este „la limită”.

„Nu vom avea nici timpul, nici resursele umane” pentru a le investiga pe toate, a spus unul dintre oficiali. „În prezent, în doi ani, poți pierde o întreagă industrie”.

Măsurile de salvgardare sunt activate de o creștere bruscă a importurilor și rămân în vigoare timp de cinci ani, pentru a oferi industriei o gură de oxigen în care să-și îmbunătățească competitivitatea. Primul oficial a spus că măsurile privind oțelul au provocat reacții puternice din partea țărilor exportatoare.

„Reacția politică pe care o generează este dovada că și partenerii noștri văd că aceste măsuri de salvgardare ar funcționa”.