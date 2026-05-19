Reuters: China a instruit și antrenat soldați ruși în secret la bazele sale, pentru a lupta împotriva Ucrainei

5 minute de citit Publicat la 23:29 19 Mai 2026 Modificat la 23:29 19 Mai 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Armata chineză a antrenat în secret în jur de 200 de militari ruși pe teritoriu chinez, anul trecut, iar unii dintre ei au plecat deja înapoi pentru a lupta pe frontul din Ucraina, conform a trei agenții europene de informații și documentelor consultate de Reuters.

Deși China și Rusia au tot făcut antrenamente militare în comun de-a lungul anilor care au trecut de când a fost declanșată invazia rusească în Ucraina, regimul de la Beijing a negat mereu participarea sau implicarea sa în război și a susținut că este „neutru”, ba chiar a încercat să acrediteze ideea că poate fi un „mediator pentru pace”.

Antrenamentele secrete, concentrate în mare parte pe folosirea dronelor, au fost descrise într-un acord ruso-chinez din iulie 2025. El a fost semnat, la vremea respectivă de oficiali ai ambelor țări.

Conform acordului, sute de militari chinezi ar urma să ia parte la antrenamente în baze militare din Rusia, de asemenea.

Prin instruirea personalului militar rus la nivel operațional și tactic, care apoi participă la războiul din Ucraina, China este implicată mult mai direct în războiul de pe continentul european decât se știa până acum, a spus un oficial din domeniul informațiilor anonim, citat de Reuters.

„În ceea ce privește criza (felul în care se referă deseori și Kremlinul la război sângeros pe care l-a pornit împotriva țării vecine - n. red.) din Ucraina, China a menținut constant o poziție obiectivă și imparțială și a acționat pentru promovarea negocierilor de pace. Această poziție este consecventă și clară și este observată de comunitatea internațională”, a transmis diplomația chineză. „Părțile relevante nu ar trebui să alimenteze deliberat confruntarea sau să transfere vina”, a adăugat ministerul de la Beijing.

Puterile europene, care consideră Rusia o amenințare majoră la adresa securității, au urmărit cu îngrijorare apropierea tot mai mare dintre Rusia și China, a doua economie a lumii și un important partener comercial al Uniunii Europene.

Cele două țări au anunțat un parteneriat strategic „fără limite” cu câteva zile înainte de invazia rusească a Ucrainei, în 2022, și s-au angajat să desfășoare exerciții militare pentru a exersa coordonarea între forțele lor armate. În timp ce Occidentul a încercat să izoleze Rusia, China i-a oferit o gură de oxigen prin achizițiile de petrol, gaze și cărbune.

Xi Jinping, urmează să îl primească pe Vladimir Putin, marți și miercuri, la mai puțin de o săptămână după vizita lui Donald Trump.

Războiul dronelor

Dronele s-au dovedit o armă vitală în Ucraina. Ambele armate implicate în război folosesc modele cu rază lungă de acțiune pentru a ataca ținte aflate la sute de kilometri distanță, în timp ce, pe câmpul de luptă, dronele mai mici, controlate de la distanță de piloți care folosesc echipamente de tip first-person view (FPV) și echipate cu explozibili, domină cerul, făcând periculoasă deplasarea vehiculelor blindate sau a infanteriei.

În septembrie, Reuters a relatat că experți ai unor companii private chineze au desfășurat lucrări de dezvoltare tehnică pentru drone militare destinate unui producător rus de drone de atac, potrivit unor oficiali europeni. Ministerul chinez de externe a spus atunci că nu avea cunoștință de această colaborare. Cele două companii identificate în articol au fost sancționate de UE, luna trecută.

Potrivit acordului de instruire analizat de Reuters, rușii urmau să fie instruiți în domenii precum dronele, războiul electronic, aviația militară și infanteria blindată. Acordul interzicea orice acoperire mediatică a vizitelor în oricare dintre cele două țări și preciza că nicio terță parte nu trebuia informată.

Vizite ale militarilor chinezi în Rusia pentru instruire au avut loc cel puțin din 2024, însă instruirea personalului rus în China este un element nou, spun sursele citate de Reuters.

Deși Rusia are o experiență vastă de luptă în Ucraina, uriașa industrie chineză a dronelor oferă know-how tehnologic și metode avansate de instruire, cum ar fi simulatoarele de zbor, au spus acestea.

Armata Chinei nu a mai luptat într-un război major de decenii, dar s-a extins rapid în ultimii 20 de ani și rivalizează acum cu puterea militară americană în unele domenii.

Un număr semnificativ de militari ruși care au primit instruire în China erau instructori militari cu grade importante, aflați în poziția de a transmite cunoștințele mai departe pe lanțul de comandă, au spus cele două agenții de informații.

Una dintre agenții a spus că a confirmat identitatea câtorva militari ruși care s-au instruit în China și care, ulterior, au fost implicați direct în operațiuni de luptă cu drone în Crimeea ocupată și în regiunea Zaporojie din Ucraina. Gradele acestor persoane variau de la sergent la locotenent-colonel, a transmis agenția.

Numele persoanelor apăreau într-un document militar rus consultat de Reuters, care enumera militarii trimiși în China. Aceeași agenție de informații a spus că este foarte probabil ca mulți dintre cei instruiți în China să fi ajuns în Ucraina.

Simulatoare de zbor

Rapoarte militare interne ale Rusiei, analizate de Reuters, descriau patru dintre sesiunile de instruire pentru trupele ruse în China, după ce acestea avuseseră loc.

Un raport datat decembrie 2025 descria un curs de luptă inter-arme pentru aproximativ 50 de militari ruși la filiala din Shijiazhuang a Academiei de Infanterie a Forțelor Terestre din cadrul armatei chineze.

Raportul spunea că acest curs a inclus instruirea soldaților pentru tragerea cu mortiere de 82 mm, folosind vehicule aeriene fără pilot pentru identificarea țintelor.

Un al doilea raport descria instruire în domeniul apărării anti-aeriene la o instalație militară, inclusiv cu puști de război electronic, dispozitive de lansare a plaselor și drone pentru contracararea dronelor care se apropie. Doi oficiali au spus că instalația se afla în Zhengzhou.

Toate aceste tipuri de echipamente sunt relevante pentru războiul din Ucraina. Puștile de război electronic sunt îndreptate spre dronele care se apropie pentru a le bruia și perturba semnalele, în timp ce plasele pot fi lansate în jurul dronelor pentru a le captura pe măsură ce se apropie.

Ambele părți folosesc drone aeriene cu fibră optică, conectate la piloții lor printr-un fir subțire, care nu poate fi bruiat electronic. Dronele cu fibră optică operează, de obicei, pe o rază de 10-20 km, dar unele pot ajunge până la 40 km.

Un al treilea raport, datat decembrie 2025 și redactat de un maior rus, descria instruirea personalului rus în domeniul dronelor la centrul de instruire pentru aviație militară al armatei chineze, din Yibin, prima brigadă. Cursul era axat pe prezentări multimedia și includea utilizarea simulatoarelor de zbor, instruire pentru folosirea mai multor tipuri de drone FPV și a altor două tipuri de drone, potrivit raportului.

Un al patrulea raport descria un curs desfășurat în noiembrie 2025 la Universitatea de Inginerie Militară din Nanjing. Instruirea a acoperit tehnologia explozivilor, construcția minelor, deminarea, precum și îndepărtarea munițiilor neexplodate și a dispozitivelor explozive improvizate.

Acest raport includea fotografii cu soldați ruși în uniformă instruiți de instructori chinezi în uniformă militară. Imaginile arătau, de asemenea, soldați ruși cărora li se prezentau echipamente de inginerie militară și modul de verificare a terenului pentru mine.