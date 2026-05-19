Putin merge pentru a 25-a oară la Beijing. Xi Jinping l-a chemat în vizită de stat la câteva zile după Trump

4 minute de citit Publicat la 10:15 19 Mai 2026 Modificat la 10:23 19 Mai 2026

La mai puțin de o săptămână după ce Xi Jinping a întins covorul roșu pentru Donald Trump, liderul chinez urmează să găzduiască un nou oaspete „de onoare” – iar de această dată e vorba de un aliat, relatează CNN. Vladimir Putin urmează să ajungă în capitala chineză, marți, pentru o vizită de stat calibrată în mod clar pentru a arăta apropierea și alinierea ruso-chineză într-o perioadă de haos geopolitic.

Și China și Rusia gestionează relații în schimbare cu America lui Trump și calculează dacă să joace vreun rol în oprirea războiului cu Iranul, conflictul care a cuprins întreaga piață a petrolului și a distras SUA de la războiul din Ucraina.

Faptul că Xi primește, în decurs de o săptămână, doi lideri mondiali aflați amândoi în conflicte aparent fără ieșire, provocate chiar de ei, cu siguranță nu este o coincidență, iar China folosește în special războiul lui Trump cu Iranul pentru a se prezenta drept un lider global responsabil și ca o alternativă la SUA.

Iar atât China, cât și Rusia au încercat să profite de răsturnarea politicii externe tradiționale americane de către Trump pentru a-și promova propria viziune asupra unei lumi care să nu fie dominată de puterea americană sau de un sistem de alianțe condus de SUA.

Putin a mers în China de 25 de ori

Vizita din această săptămână este a 25-a făcută de Putin în China în cei peste 20 de ani de dictatură — o perioadă în care China și Rusia și-au strâns cooperarea în comerț, securitate și diplomație, pe fondul unei neîncrederi comune față de SUA și al unei aparente afinități personale între Putin și Xi, care își spun de obicei „dragi” sau „vechi” prieteni. Cei doi s-au întâlnit de peste 40 de ori.

Este o vizită de stat, astfel că Putin va fi, probabil, primit cu o ceremonie cu un nivel similar de fast — de la covorul roșu până la fanfara militară — cu cea pe care Xi i-a oferit-o lui Trump săptămâna trecută.

Într-un mesaj pe care îl transmite în mod tradițional înaintea deplasărilor sale în China, Putin a salutat relațiile ruso-chineze, spunând că au ajuns la un „nivel cu adevărat fără precedent”.

Cele două părți se sprijină „reciproc în chestiuni care afectează interesele fundamentale ale ambelor țări, inclusiv protejarea suveranității și a unității statului”, a spus el într-un mesaj publicat marți.

Înaintea vizitei, presa de stat chineză a publicat, de asemenea, articole care lăudau legăturile „de nezdruncinat” dintre cele două țări într-o „situație internațională turbulentă”.

Un articol din Global Times, gazeta de perete a PCC, a prezentat și vizitele aproape consecutive ale liderilor american și rus drept un semn că China „devine rapid punctul central al diplomației globale”.

Relația dezechilibrată dintre Rusia și China

Întâlnirea recentă a lui Xi cu Trump, războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu, precum și cooperarea lor în domeniile energiei, comerțului și securității sunt așteptate să se numere printre subiectele discuțiilor dintre cei doi lideri, programate pentru miercuri.

De asemenea, cei doi urmează să își promoveze viziunea comună asupra lumii într-o declarație privind „crearea unei lumi multipolare” și a unui „nou tip de relații internaționale”, a spus la începutul acestei săptămâni consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov.

Nu este prima dată când Putin și Xi poartă discuții la scurt timp după contacte diplomatice cu SUA. Cei doi au vorbit la câteva ore după învestirea lui Trump, anul trecut, la câteva zile după ce Trump discutase cu Xi. Putin l-a informat, de asemenea, pe Xi despre discuții anterioare dintre SUA și Rusia privind încheierea războiului din Ucraina.

Pentru Putin, pierderile recente suferite de armata sa în războiul din Ucraina, care durează acum de peste patru ani, ar putea pune o presiune suplimentară.

Achizițiile Chinei de petrol rusesc și exporturile sale de bunuri cu dublă utilizare au fost esențiale pentru efortul de război al Rusiei. Ele au făcut însă și ca relația să devină tot mai dezechilibrată, Kremlinul depinzând puternic de vecinul său mai bogat și mai avansat tehnologic.

Rusia este deja principala sursă de țiței a Chinei. Cumpărătorii chinezi au profitat de petrolul vândut la reducere după impunerea sancțiunilor occidentale.

Conflictul din Orientul Mijlociu și riscul unor noi episoade de instabilitate ar putea împinge acum China să se bazeze și mai mult pe Rusia pentru combustibil.

Xi și Putin sunt așteptați să discute săptămâna aceasta despre gazoductul Power of Siberia 2, un proiect dezbătut de mult timp, care a făcut un pas înainte în timpul ultimei vizite a lui Putin în China, în septembrie 2025.

Însă conflictul din Iran va cântări probabil mult în discuții nu doar din motive energetice, mai ales după vizita lui Trump.

Trump a încercat să ajungă la un consens cu China asupra unor aspecte ale conflictului, Casa Albă afirmând că cei doi lideri au fost de acord că Iranul nu trebuie să aibă o armă nucleară și că Strâmtoarea Ormuz trebuie redeschisă.

Atât China, cât și Rusia sunt parteneri apropiați ai Iranului și au jucat un rol important în protejarea acestuia în fața sancțiunilor americane din ultimii ani. China este, de asemenea, principalul cumpărător de țiței iranian aflat sub sancțiuni americane.