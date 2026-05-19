O navă cu ajutoare umanitare din Mexic și Uruguay a ajuns în Havana. Vaporul a adus în Cuba mâncare

Andrei Paraschiv
2 minute de citit Publicat la 10:16 19 Mai 2026 Modificat la 10:16 19 Mai 2026
Ministrul industriei alimentare din Cuba, Alberto Lopez Diaz, a spus că nava a sosit „într-o perioadă de mari dificultăți economice, exacerbate de înăsprirea blocadei impuse țării noastre de guvernul Statelor Unite”. Foto: Profimedia Images

O navă încărcată cu ajutoare umanitare din partea guvernelor Mexicului și Uruguayului a sosit luni la Havana pentru a ajuta la atenuarea crizei din Cuba. Nava, care a plecat dintr-un port mexican, include articole de igienă personală și 1.700 de tone de cereale, lapte praf și alte produse alimentare, potrivit unui comunicat publicat de presa de stat cubaneză, scrie AP News.

Tensiunile dintre cele două țări au crescut, SUA intensificând presiunea în contextul în care solicită o inculpare împotriva fostului președinte cubanez Raul Castro pentru presupusul său rol în doborârea în 1996 a patru avioane operate de grupul în exil cu sediul în Miami, Brothers to the Rescue. Castro era ministrul Apărării la acea vreme.

Lopez Diaz a declarat într-un comunicat că ajutoarele de luni vor fi distribuite „cu cea mai mare responsabilitate și respect”, acordând prioritate copiilor, vârstnicilor și familiilor vulnerabile.

Spre deosebire de alte transporturi mediatizate de guvernul mexican ca o dovadă de solidaritate față de aliatul lor din Caraibe, autoritățile mexicane au spus foarte puține despre transportul de luni, care a sosit după săptămâni de tensiuni sporite cu guvernul american.

Ministerul Relațiilor Externe și biroul Președintelui din Mexic nu au răspuns imediat solicitării de a comenta.

Criza economică și energetică a Cubei s-a adâncit în acest an după ce SUA au invadat Venezuela la începutul lunii ianuarie, oprind transporturile esențiale de petrol din țara sud-americană. Apoi, la sfârșitul lunii ianuarie, președintele american Donald Trump a amenințat că va impune tarife oricărei țări care vinde sau furnizează petrol insulei.

O penurie severă de gaze a persistat, iar pene de curent pe scară largă continuă pe toată insula. Mai multe persoane s-au adunat în Havana la acostarea navei. Printre acestea se număra și Reiniel Morales, în vârstă de 52 de ani.

