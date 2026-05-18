Sunt cozi de kilometri în toată lumea pentru un ceas de 400 de euro. Pe piața neagră prețul este de 3 ori mai mare

Zeci de mii de oameni au stat la cozi în întreaga lume chiar şi 26 de ore pentru a cumpăra noul ceas. Sursa foto: Getty Images

Cel mai recent ceas al gigantului elvețian Swatch este o reeditare „populară” a modelului Royal Oak, bijuteria celebrată și incredibil de scumpă a firmei Audemars Piguet. Cozile au fost atât de numeroase în Italia, Franța, Japonia și Statele Unite, încât magazinele și centrele comerciale din Dubai și Marea Britanie au fost închise din motive de siguranță. Noul model se vinde cu aproximativ 400 de euro. Dar online, este deja o piață neagră, astfel încât prețurile de revânzare depășesc cu mult 1.000 de euro.

La Roma , Milano și Torino, la Londra, Osaka, New York și Singapore, zeci de mii de oameni au stat la coadă în fața magazinelor Swatch din întreaga lume, chiar şi 26 de ore. Scopul lor era să achiziționeze cea mai recentă creație a celui mai mare producător de ceasuri din lume. Zvonurile de pe rețelele sociale anunţaseră deja acest lucru, iar cozile din multe orașe s-au întins pe sute de metri, dacă nu chiar kilometri. În unele cazuri, au existat incidente violente, bătăi şi tensiuni, ca de exemplu la Milano. Astfel s-a ajuns chiar şi la închiderea magazinelor pentru a calma spiritele, relatează La Repubblica.

Această situaţie s-a întâmplat şi în două mall-uri din Dubai și în Regatul Unit , unde magazinele companiei elvețiene au fost rugate să nu se deschidă „din motive de securitate”.

Ce este modelul Royal Pop

Noul ceas are unele particularități care ar putea justifica așteptarea, dacă nu chiar consecințele sale extreme. În primul rând, este un ceas de buzunar, ceea ce nu este tocmai o caracteristică comună în zilele noastre, mai ales pentru marca în cauză. Numele acestui model de ceas Royal Pop şi este versiunea accesibilă pentru toţi a modelului Royal Oak , de la Audemars Piguet, un simbol absolut al orologeriei elvețiene și globale, unul dintre cele mai cunoscute și recunoscute modele de top, datorită lunetei sale octogonale caracteristice.

Modelul de ceas Royal Pop s-a născut din colaborarea dintre cele două mărci, ca un remake accesibil al unui ceas de lux creat în 1972 de inginerul-designer Gérald Genta și disponibil acum în peste 500 de versiuni. Designul și culorile sale sunt inspirate de arta pop și de colecțiile Swatch din anii 1980 și este disponibil în opt variante, fiecare în două stiluri diferite, Lepine sau Savonnette, cu o carcasă bioceramică, un material brevetat de Swatch „compus din două treimi ceramică de înaltă calitate și o treime material bio-bazat derivat din ulei de ricin”, așa cum se menționează pe site-ul companiei.

Există deja o piață neagră pe internet

Prețul de listă variază între 385 și 400 de euro, în funcție de culoare. Dar online, anunțurile se înmulțesc deja, de la cei care au stat la coadă pur și simplu pentru a face speculă, iar prețurile ceasului au crescut deja vertiginos pe internet, depășind cu mult o mie de euro. De fapt, o cutie care conține setul complet poate ajunge la 20.000 de euro. Acest preţ, însă, pare să nu mai fie suficient nici măcar pentru a obține cel mai „ ieftin ” Royal Oak, din oțel, desigur, şi, având în vedere circumstanțele, ar putea crește și mai mult.

„Facem tot posibilul să satisfacem cererea și sperăm că toți fanii acestei colaborări vor putea în curând să pună mâna pe unul dintre aceste ceasuri”, a asigurat producătorul pe platforma X. Pentru Swatch, aceasta nu este prima dată când au colaborat cu orologeria de lux. În 2022, a fost lansat Omega X Swatch , o replică pop a modelului Speedmaster Moonwatch .