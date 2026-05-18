Momentul în care două avioane de vânătoare se ciocnesc în zbor la un show aviatic în Idaho

Două avioane de vânătoare americane s-au ciocnit în zbor, duminică, în timpul unui show aviatic în apropierea bazei aeriene Mountain Home din statul Idaho, scrie BBC.
Accidentul s-a produs în timpul show-ului aviatic Gunfighter Skies, la o distanţă de 3,2 kilometri de baza Forţelor Aeriene ale SUA, a declarat un purtător de cuvânt.
Baza aeriană Mountain Home, situată la aproximativ 80 de kilometri sud de Boise, a anunţat pe reţelele sociale că zona a fost izolată.
„Echipele de intervenţie de urgenţă se află la faţa locului, se desfăşoară o anchetă, iar mai multe detalii vor fi făcute publice pe măsură ce vor fi disponibile”, a declarat purtătorul de cuvânt.
Videoclipurile postate pe reţelele sociale au arătat patru paraşute deschizându-se în timp ce avioanele se prăbuşeau la sol după coliziune.
Organizatorii spectacolului aerian au declarat că cei patru membri ai echipajului s-au catapultat în siguranţă.
Terrifying video shows two U.S. Navy EA-18G Growler jets collide midair during the second day of the Gunfighter Skies Air Show at Mountain Home Air Force Base in Idaho on Sunday. — Fox News (@FoxNews) May 17, 2026
