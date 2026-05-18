Momentul în care două avioane de vânătoare se ciocnesc în zbor la un show aviatic în Idaho

Publicat la 07:27 18 Mai 2026 Modificat la 07:28 18 Mai 2026

Două avioane de vânătoare americane s-au ciocnit în zbor, duminică, în timpul unui show aviatic în apropierea bazei aeriene Mountain Home din statul Idaho, scrie BBC.

Accidentul s-a produs în timpul show-ului aviatic Gunfighter Skies, la o distanţă de 3,2 kilometri de baza Forţelor Aeriene ale SUA, a declarat un purtător de cuvânt.

Baza aeriană Mountain Home, situată la aproximativ 80 de kilometri sud de Boise, a anunţat pe reţelele sociale că zona a fost izolată.

„Echipele de intervenţie de urgenţă se află la faţa locului, se desfăşoară o anchetă, iar mai multe detalii vor fi făcute publice pe măsură ce vor fi disponibile”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Videoclipurile postate pe reţelele sociale au arătat patru paraşute deschizându-se în timp ce avioanele se prăbuşeau la sol după coliziune.

Organizatorii spectacolului aerian au declarat că cei patru membri ai echipajului s-au catapultat în siguranţă.

Terrifying video shows two U.S. Navy EA-18G Growler jets collide midair during the second day of the Gunfighter Skies Air Show at Mountain Home Air Force Base in Idaho on Sunday.



All four crew members successfully ejected and are being evaluated by medical personnel, the U.S.…