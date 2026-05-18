Momentul în care două avioane de vânătoare se ciocnesc în zbor la un show aviatic în Idaho

G.M.
<1 minut de citit Publicat la 07:27 18 Mai 2026 Modificat la 07:28 18 Mai 2026
Două avioane de vânătoare americane s-au ciocnit în zbor. FOTO captură video X

Două avioane de vânătoare americane s-au ciocnit în zbor, duminică, în timpul unui show aviatic în apropierea bazei aeriene Mountain Home din statul Idaho, scrie BBC.

Accidentul s-a produs în timpul show-ului aviatic Gunfighter Skies, la o distanţă de 3,2 kilometri de baza Forţelor Aeriene ale SUA, a declarat un purtător de cuvânt.

Baza aeriană Mountain Home, situată la aproximativ 80 de kilometri sud de Boise, a anunţat pe reţelele sociale că zona a fost izolată.

„Echipele de intervenţie de urgenţă se află la faţa locului, se desfăşoară o anchetă, iar mai multe detalii vor fi făcute publice pe măsură ce vor fi disponibile”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Videoclipurile postate pe reţelele sociale au arătat patru paraşute deschizându-se în timp ce avioanele se prăbuşeau la sol după coliziune.

Organizatorii spectacolului aerian au declarat că cei patru membri ai echipajului s-au catapultat în siguranţă.

 

 

Etichete: accident aviatic avioane de vanatoare baza aeriana

