„Glitch-ul” informatic care a pus Polonia pe jar. E-mail-ul pierdut despre retragerea trupelor americane

5 minute de citit Publicat la 23:45 17 Mai 2026 Modificat la 23:47 17 Mai 2026

Foto: Getty Images

Polonia a fost luată prin surprindere, miercuri, de decizia neașteptată a SUA de a anula o desfășurare planificată de trupe americane pe teritoriul său, relatează Politico. Se pare, însă, că avertismentul ajunsese deja cu câteva zile înainte. Armata poloneză fusese informată despre decizia Pentagonului încă de luni, potrivit a trei persoane familiarizate cu situația, aflate în cercul apropiat al șefului Statului Major General al Forțelor Armate Poloneze, generalul Wieslaw Kukula, cel care a primit alerta. Mesajul a rămas însă blocat în e-mailul clasificat al acestuia. Drept urmare, conducerea ministerului apărării polonez și membri ai armatei poloneze au aflat din presă despre schimbarea de planuri a celui mai important aliat al țării.

Mesajul trimis generalului Kukula la începutul săptămânii spunea că armata americană suspendă rotația planificată în Polonia a peste 4.000 de militari dintr-o brigadă. Informația a fost, însă, relatată mai întâi de publicația Army Times, miercuri, care a scris că decizia vizează Brigada 2 Blindată de Luptă a Diviziei 1 Cavalerie. Relatări similare au fost publicate și de alte publicații americane.

Reprezentanții armatei americane au confirmat ulterior schimbarea de planuri privind desfășurarea trupelor în Polonia, deși nu au precizat motivele deciziei.

Pentagonul a justificat măsura, prezentând-o drept parte a unui proces atent analizat. „Decizia de retragere a trupelor urmează unui proces amplu, pe mai multe niveluri, care include perspectivele unor lideri-cheie din întregul lanț de comandă”, a declarat purtătorul de cuvânt interimar al Pentagonului, Joel Valdez. „Nu a fost o decizie neașteptată, luată în ultimul moment”.

Miercuri seară, vicepremierul Poloniei, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a comentat decizia SUA pe rețelele sociale, precizând că decizia nu înseamnă o reducere a numărului de militari americani din Polonia.

Joi, Kosiniak-Kamysz a declarat într-o conferință de presă că a discutat despre decizia Pentagonului cu generalul american Alexus Grynkewich, comandantul forțelor SUA din Europa și comandant suprem al forțelor aliate din Europa în cadrul NATO. Comandantul american l-a asigurat că suspendarea desfășurării nu înseamnă o reducere permanentă a numărului de militari americani din Polonia.

Kosiniak-Kamysz a spus că se află, de asemenea, în contact permanent pe această temă cu comandantul suprem al forțelor armate ale Poloniei, președintele Karol Nawrocki, precum și cu prim-ministrul polonez, Donald Tusk.

Polonezii au fost luați prin surprindere

Deși chestiunea privește armata, generalul Kukula nu a comentat public situația. El nu a fost prezent la conferința de presă de joi, la care Kosiniak-Kamysz a discutat subiectul.

Miercuri, liderii politici polonezi au fost complet luați prin surprindere de decizia aliatului lor american. Totuși, potrivit celor trei persoane familiarizate cu situația, în același timp în care Pentagonul îi informa pe comandanții Brigăzii 2 Blindate americane că nu vor fi desfășurați în Polonia, un mesaj scurt pe această temă a fost trimis și generalului Kukula.

Luni sau marți, americanii i-au trimis un mesaj privind suspendarea desfășurării trupelor americane, printr-un sistem de comunicații clasificat, destinat contactelor cu aliații, potrivit celor trei persoane familiarizate cu situația, toate aflate în cercul apropiat al șefului Statului Major General.

„Șeful Statului Major nu a informat comandamentele până miercuri”, a spus una dintre surse.

„Americanii au informat Statul Major la începutul săptămânii despre suspendarea rotației, deoarece acesta este responsabil de coordonarea prezenței forțelor americane în Polonia”, a spus o altă sursă.

Însă, colonelul Marek Pietrzak, purtătorul de cuvânt al Statului Major General, a respins afirmația că mesajul ar fi ajuns încă de luni. „Nicio informație privind suspendarea rotației forțelor americane nu a fost primită de Statul Major General luni”, a spus colonelul Pietrzak. „Comentariul meu pe această temă: vă rog să vă schimbați sursele”, a adăugat el.

„Un mesaj de o singură propoziție”

Mesajul american privind transferul militarilor din Brigada 2 Blindată de Luptă din Texas în Polonia a fost extrem de scurt și nu conținea nici explicații, nici justificări. „A fost un mesaj scurt, de o singură propoziție, trimis pe canale militare obișnuite, într-o manieră informală”, a spus una dintre persoanele din cercul șefului Statului Major General.

„Ce s-a întâmplat la cartierul general este un haos organizațional tipic”, a spus o altă persoană apropiată Statului Major General. „Legea privind protecția informațiilor clasificate prevede că doar șeful unei instituții poate citi corespondența clasificată. Însă, pentru ca instituția să funcționeze și să existe continuitate, sunt necesare soluții practice”, a spus această persoană.

„Se știe foarte bine că șeful Statului Major este adesea plecat și este o persoană foarte ocupată. De aceea, ar trebui să autorizeze și alte persoane să citească această corespondență clasificată, astfel încât ea să fie verificată de mai multe ori pe zi, nu doar atunci când șeful găsește timp”, a spus sursa citată.

În acest caz, întârzierea citirii corespondenței a făcut ca liderii civili ai ministerului apărării polonez să afle din presa americană, miercuri seară târziu, că rotația trupelor americane în Polonia fusese suspendată.

„Nu știu ce sistem de comunicare există în prezent între șeful Statului Major și ministrul apărării sau cât de des îl informează acesta pe ministru”, a spus generalul Mieczyslaw Cieniuch, care a fost șef al Statului Major General între 2010 și 2013 și este acum în rezervă. „În trecut, în chestiuni importante, șeful Statului Major avea acces la ministru la orice oră. În chestiunile curente însă, îl informa pe ministru o dată pe săptămână”, a spus el.

„Dacă informația de la americani a ajuns luni, atunci șeful Statului Major ar fi trebuit să fie informat cel târziu marți”, a spus generalul Cieniuch. „Întreaga problemă ține de modul în care această informație a fost clasificată în cadrul Statului Major General. În opinia mea, ar fi trebuit clasificată drept foarte importantă și transmisă urgent ministrului apărării, pentru că o asemenea informație are nu doar o dimensiune militară, ci și una politică”, a spus el.

„Sistemul de circulație a informațiilor din Statul Major General a suferit recent o degradare profundă și nu funcționează, așa cum a demonstrat clar cazul rotației brigăzii americane”, a spus generalul Jaroslaw Gromadzinski, care a lucrat mulți ani în Statul Major General, cel mai recent în 2023, și este acum pensionat.

Abia după ce informația a apărut în presă, miercuri, generalul Kukula a trimis un mesaj șefilor de comandamente, în care anunța că transferul de trupe din Statele Unite fusese suspendat, potrivit persoanelor familiarizate cu situația.

„Din acel moment, ofițerii au fost la curent cu situația și lucrează la ea”, a spus una dintre surse, adăugând că amploarea prezenței militare americane în Polonia va fi redusă, contrazicând asigurările date anterior de generalul american Grynkewich.

„Poate că amploarea acestei reduceri nu va fi la fel de mare precum spun relatările din presă, dar am primit și noi această informație”, a spus persoana respectivă. „Suntem cu toții furioși că aflăm toate acestea din presă, în loc să le aflăm de la superiorii noștri.”