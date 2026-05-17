Războiul lui Trump împotriva morilor de vânt se răspândește în Europa. Președintele SUA a spus că „energia eoliană e pentru proști”

Publicat la 23:45 17 Mai 2026 Modificat la 23:47 17 Mai 2026

Retorica lui Trump despre energia eoliană se răspândește în Europa, într-un efort coordonat care implică sute de conturi și mai multe platforme sociale ce generează zeci de mii de postări. Foto: Getty Images

Președintele SUA susține că energia eoliană este pentru proști, iar unii europeni sunt de acord cu această afirmație, în vreme ce campaniile de pe rețelele sociale împotriva turbinelor antrenate de vânt se intensifică, vizându-i direct pe cetățenii de pe continent, scrie Politico.

Între altele, promotorii campaniilor spun că „energia eoliană provoacă apariția cancerului și otrăvește apa”, discursul fiind similar celui care a proliferat în societatea americană sub administrațiile liderului republican, adaugă publicația citată.

Suedia și alte țări nordice, în special, au devenit focare ale dezinformării anti-eoliene, arată unui nou studiu comandat de lobby-ul european al industriei, potrivit căruia știrile false încetinesc proiectele de care are nevoie UE pentru securitatea energetică.

„Dacă informațiile false și dezinformarea blochează lucrurile, avem o problemă serioasă. Nu este vorba despre industria eoliană în sine. Este vorba despre a ne putea asigura că avem energie care nu este blocată în Strâmtoarea Ormuz, ci este produsă aici, în Europa”, a declarat Christoph Zipf, purtător de cuvânt al WindEurope, pentru Politico.

Sute de conturi, șase platforme și zeci de mii de postări în campania anti-eoliană în doi ani

Un „ecosistem” format din activiști, politicieni, publicații marginale și comunități online răspândește afirmații potrivit cărora turbinele eoliene provoacă pene de curent, ucid fauna sălbatică, determină apariția cancerului și otrăvesc apa potabilă, a constatat raportul realizat de firma britanică de cercetare CASM Technology.

Astfel de susțineri au fost distribuite prin peste 500 de conturi de pe șase platforme sociale, generând zeci de mii de postări anti-eoliene în ultimii doi ani.

Conturile din Suedia au generat cel mai mare volum de postări de acest tip, spune raportul citat de Politico.

Urmează cele din Franța, Norvegia, Finlanda, Regatul Unit și Germania.

Autorii studiului admit că acest clasament este influențat parțial de limitările de eșantionare și de acces la date.

Ei subliniază că, dincolo de aceste limitări, țările nordice s-au profilat clar drept centru major al activității anti-eoliene.

Un moment critic pentru Europa

Concluziile raportului apar într-un moment critic pentru Europa.

În timp ce războiul din Iran evidențiază vulnerabilitatea vechiului continent la șocurile legate de combustibilii fosili și la perturbările din lanțurile de aprovizionare, UE promovează mai intens ca niciodată opțiunile auto electrice și energiile regenerabile pentru a reduce dependența de hidrocarburile importate.

Raportul CASM Technology vine, totodată, în contextul în care președintele american Donald Trump își intensifică ofensiva împotriva energiei eoliene.

„Uriașe și urâte”, „escrocheria secolului” și „sursă de energie pentru oameni proști” sunt câteva dintre expresiile folosite de liderul de la Washington pentru a descrie morile de vânt.

Administrația sa blochează proiectele noi în domeniu și cheltuie miliarde de dolari din fonduri federale pentru a anula proiectele aflate deja în dezvoltare.

Campaniile de pe rețelele sociale încep să pună frână proiectelor europene

Studiul CASM Technology susține că narațiunile online se transformă tot mai mult într-un obstacol real pentru proiecte.

„Una dintre cele mai importante și interesante direcții este dezinformarea care vizează nu doar companiile, ci și proiecte specifice. Nu doar un stat, ci o întreagă industrie”, a explicat Carl Miller, fondatorul companiei de cercetare.

„E interesant să constatăm cât de specifice geografic sunt aceste narațiuni. În unele țări se vorbește doar despre viabilitatea economică. În altele, despre impactul ecologic. În altele, despre elite”, a adăugat el.

În Suedia, Finlanda și Regatul Unit, narațiunile anti-eoliene legate de prețurile energiei electrice, instabilitatea rețelei și penele de curent au atras un nivel ridicat de angajament online.

În Norvegia și Italia, au fost mai proeminente narațiunile despre distrugerea mediului.

Potrivit autorilor studiului, aceste campanii funcționează tot mai mult ca un fel de sistem paralel de autorizare, generând opoziție locală care se poate transforma în contestații juridice, întârzieri și presiuni politice.

Acest aspect este important mai ales în țări nordice precum Suedia și Norvegia, unde municipalitățile au adesea puterea de a bloca proiectele eoliene.

Teme MAGA despre elite și globalism, „altoite” pe campanii anti-eoliene

Cercetarea CASM Technology descrie și modul în care narațiunile se răspândesc online dincolo de granițe, inclusiv prin adiționarea de teme de tip MAGA despre „elite economice” și agende globaliste.

Aceste teme sunt reutilizate în dezbaterile europene privind energia eoliană.

Raportul nu atribuie în mod direct campaniile unor actori străini, precum Rusia sau SUA.

Pe de altă parte, cercetarea CASM Technology indică existența unui ecosistem online mai amplu, în care narațiunile împotriva energiilor regenerabile se suprapun cu retorica anti-vaccin, sentimentele anti-UE și mesajele politice de extremă dreapta.

„Rusia folosește dependența energetică drept instrument geopolitic. Este un exportator major de combustibili fosili și energie nucleară. Nu dorește să vadă o Europă suverană energetic, care își dezvoltă capacitatea de producție din surse regenerabile”, a reamintit Carl Miller.

WindEurope confirmă că efectele se resimt în plan concret.

Raportul documentează cazuri de proiecte întârziate sau anulate, în valoare de miliarde de euro, în urma unor campanii de contestare și de acțiuni în instanță.

„Știrile false și dezinformarea duc la întârzieri ale proiectelor. Vedem rezistență. Vedem apeluri și contestații împotriva proiectelor de energie eoliană”, a subliniat purtătorul de cuvânt al organizației de lobby.

„Modelul bulgar”: Zero parcuri eoliene construite în ultimii 12 ani

Nikola Gazdov, directorul companiei bulgare de energie regenerabilă Element Power, a calificat situația din țara sa drept un avertisment legat de modul în care dezinformarea poate duce la paralizie politică.

„Bulgaria nu a construit niciun nou parc eolian în ultimii doisprezece ani”, a arătat el, după o dezbatere dedicată raportului CASM Technology.

Compania britanică avertizează că următorul „câmp de luptă” anti-eolian s-ar putea muta la nivelul sistemelor de Inteligență Artificială.

Astfel, CASM a constatat că site-urile anti-eoliene sunt citate în mod consistent de sistemele LLM atunci când chatboții sunt puși să răspundă la întrebări despre energia regenerabilă.

„Cred că acesta este noul front. Pe măsură ce trecem într-o lume care va fi din ce în ce mai mult interpretată, înțeleasă și filtrată de modelele lingvistice mari (LLM, n.r.), cred că este inevitabil să se schimbe și modul în care actorii rău intenționați desfășoară războiul informațional”, a conchis Carl Miller.