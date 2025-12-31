Imagine controversată postată de Trump: "Eolienele ucid vulturii Americii!" Însă în poză nu e un vultur și se văd caractere ebraice

2 minute de citit Publicat la 23:07 31 Dec 2025 Modificat la 23:35 31 Dec 2025

"Vulturul pleșuv" din postarea lui Donald Trump este un șoim israelian. Sursă foto: Donald Trump / Truth Social

Pe final de an, președintele american Donald Trump stârnește încă o controversă publică, după ce a folosit o fotografie de acum opt ani pentru a-și susține poziția sa împotriva energiei regenerabile, scrie presa internațională, citată de Agerpres.

Trump a distribuit marți imaginea unei păsări moarte într-un parc eolian, însoțită de următorul comentariu:

"Turbinele eoliene ne ucid toți minunații noștri vulturi pleșuvi!"

Vulturul pleșuv este simbolul Statelor Unite.

O analiză a imaginii, realizată de agenția France Presse, subliniază însă mai multe inconsecvențe între mesajul prezidențial și realitatea factuală din fotografie.

În primul rând, imaginea nu este una actuală și nu a fost realizată în America.

Ea a fost publicată în 2017 de ziarul israelian Haaretz, care identifică pasărea moartă drept un şoim şi indică drept sursă Serviciul de administrare a parcurilor naturale ale statului evreu.

Mai mulți utilizatori ai rețelelor sociale au postat imagini articolul original din Haaretz, subliniind faptul că pe trunchiul turbinei eoliene din planul apropiat sunt vizibile caractere ebraice sunt vizibile.

Vulturul pleșuv american invocat de Trump este reprezentat pe timbre, pe monede şi pe insignele militare din SUA.

El este ușor de recunoscut datorită capului său alb şi taliei mare, fiind o specie comună în America de Nord (foto următoare).

Pasărea din imaginea distribuită de Donald Trump este mai mică şi de culoare închisă.

Replică la mesajul lui Trump: N-ar fi mai amuzant să treci un test IQ cu 110 înainte să ai voie să postezi pe rețelele sociale?

În afară de platforma Truth Social, fotografia a mai fost distribuită pe X de un cont gestionat de Casa Albă şi de Ministerul american al Energiei, care acuză eolienele de urâţirea peisajului, de faptul că au costuri ridicate şi că ar reprezenta o ameninţare pentru biodiversitate, în special pentru păsări.



Mai mulţi congresmeni, democraţi şi republicani, au criticat difuzarea acestei imagini în contextul mesajului lui Trump.

"Nu ştie să recunoască emblema Americii?", a scris pe rețelele sociale guvernatorul democrat din California, Gavin Newsom.

De altfel, mesajul și fotografia postate de Trump au primit o replică usturătoare chiar pe contul său Truth Social.

"Mai crede cineva că (platforma) Truth Social ar fi mult mai amuzantă dacă ar trebui să treci un test de IQ în engleză cu un scor peste 110 înainte să te lase să-ți pui un profil și să faci comentarii? Doar gândeam cu voce tare", a scris utilizatorul Chris Maritineau (@ChrisMartineauAuthor).

Prestigioasa universitate M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology) arată că în fiecare an, în SUA, sute de mii de păsări mor din cauza turbinelor eoliene.

Totuși, potrivit M.I.T., aceste decese "nu reprezintă decât o infimă parte a păsărilor ucise din alte cauze, precum coliziuni cu clădiri sau atacuri ale animalelor domestice".