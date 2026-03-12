Cutremur, joi dimineaţă, în România. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs

Cutremur în România. Foto: Hepta

Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs, joi dimineaţă, în zona seismică Vrancea, notează Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul a avut loc la ora 07:58, la adâncimea de 104.1 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 37km V de Focşani, 70km N de Buzău, 72km E de Sfântu-Gheorghe, 87km E de Braşov, 88km S de Bacău, 89km SV de Bârlad.

Cât de pregătită e România pentru un cutremur de magnitudinea celui din 1977

În 4 martie, s-au împlinit 49 de ani de la marele cutremur din 1977, care a avut 7,4 grade pe scara Richter, iar Bucureştiul este încă plin de clădiri cu risc seismic ridicat, care nu au fost reabilitate, în condiţiile în care, avertizează seismologii, un nou cutremur catastrofal ar putea lovi oricând România.

În Capitală, în 15 ani s-au consolidat doar 20 de clădiri cu grad de risc seismic I. Bucureştenii, peste 70% dintre ei, se tem, la rândul lor, că următorul mare cutremur s-ar putea produce în orice moment şi nu vor scăpa cu viaţă.

Doar 14% dintre bucureșteni au fost responsabili și au pregătit și un rucsac de urgență pentru primele 72 de ore, iar 8 din 10 consideră că sunt prea puțin sau chiar deloc pregătiți să se descurce în cazul în care ar rămâne fără utilități după dezastru, arată şi Fundaţia Comunitară Bucureşti, care a întocmit și un ghid de supraviețuire pentru primele 72 de ore.

Dincolo de teama de momentul propriu-zis al cutremurului, 63% dintre respondenți au spus, într-un sondaj, că se tem că blocul sau clădirea în care locuiesc se va prăbuși. Mai mult, 40% dintre bucureșteni se tem că autoritățile nu vor putea interveni rapid în cazul unei catastrofe.