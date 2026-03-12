Spania își retrage oficial ambasadoarea din Israel, din cauza tensiunilor cu Tel Avivul

Guvernul spaniol a retras-o oficial din funcție pe ambasadoarea în Israel, Ana Sálomon. FOTO: Portal de Transparencia

Guvernul spaniol a retras-o oficial din funcție pe ambasadoarea în Israel, Ana Sálomon. Decizia a fost anunțată marți în monitorul oficial al statului, după ce a fost aprobată la ultima ședință a Consiliului de Miniștri. Prin această măsură, Spania își va lăsa ambasada de la Tel Aviv fără ambasador și își va menține reprezentarea diplomatică la nivel de însărcinat cu afaceri, un rang inferior celui de ambasador, scrie Euronews.

Decizia a fost interpretată ca un gest de reciprocitate, după ce Israelul adoptase anterior o măsură similară în cazul misiunii sale diplomatice din Madrid.

Sálomon a fost rechemată de la Tel Aviv în septembrie, după ce premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat măsuri menite să oprească ceea ce el a descris drept un genocid în Gaza. Ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, l-a acuzat ulterior pe Sánchez de antisemitism și a interzis intrarea în Israel pentru doi dintre miniștrii săi, iar tensiunile existente deja între cele două țări s-au amplificat.

Israelul nu mai are ambasador în Spania din 2024.

După ce Spania a recunoscut oficial statul palestinian, Israelul a decis, în mai 2024, să o recheme de la Madrid pe ambasadoarea de atunci, Rodica Radian-Gordon.

După plecarea acesteia, era de așteptat să fie numit un înlocuitor. Totuși, persoana aleasă inițial a demisionat ulterior pentru a prelua un alt post diplomatic, iar guvernul lui Benjamin Netanyahu nu a mai numit un nou ambasador.

De atunci, postul de ambasador al Israelului în Spania a rămas vacant. În prezent, reprezentanța diplomatică de la Madrid este condusă de însărcinata cu afaceri Dana Erlich.