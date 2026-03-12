Super-bogații fug cu avioane private de războiul din Orientul Mijlociu, iar prețurile la chartere au explodat. Zborul de 1 milion €

Cererea pentru zboruri charter private din Orientul Mijlociu a crescut abrupt de la începutul războiului FOTO: Getty Images

Cererea pentru zboruri charter private din Orientul Mijlociu a crescut abrupt de la începutul războiului americano-israelian cu Iranul, iar cei care își permit plătesc sume astronomice pentru a părăsi regiunea.

Războiul, care a început pe 28 februarie, a provocat cea mai mare perturbare a transportului aerian din regiunea Golfului de la pandemia de Covid-19 încoace, operațiunile companiilor aeriene comerciale fiind grav afectate de închiderea spațiului aerian din cauza atacurilor continue cu rachete și drone.

„Cererea pentru charter privat a crescut semnificativ în ultimele zile, pentru că programul zborurilor comerciale din unele părți ale regiunii a devenit limitat sau nesigur”, a declarat pentru CNN John Matthews, președintele și fondatorul companiei de avioane private AirX.

Zeci de mii de călători au rămas blocați și deși unele companii aeriene redeschid acum un număr limitat de rute, cei cu resurse financiare extrem de mari au găsit o modalitate de a ocoli haosul: închirierea unui avion privat.

„Primim solicitări din partea familiilor ultra-bogate, a corporațiilor multinaționale care își relochează directorii de rang înalt și a unor grupuri mai mari, precum echipe sportive sau producții aflate în turneu, care trebuie totuși să călătorească împreună”, a adăugat el.

Bernardus Vorster, directorul executiv al companiei de charter privat SHY Aviation, a declarat pentru CNN că, în mod normal, într-o zi obișnuită există aproximativ 10–15 zboruri cu avioane private din capitala Omanului, Muscat, din Dubai și din capitala Arabiei Saudite, Riad, însă numărul acestora a crescut brusc la 98 miercurea trecută.

Creșterea cererii, numărul limitat de aeronave disponibile și costurile mai mari ale asigurărilor au contribuit toate la prețuri mai ridicate decât în mod normal, a spus Vorster. De asemenea, în majoritatea cazurilor avioanele se întorc goale în regiune, ceea ce înseamnă că clienții plătesc pentru ambele segmente ale călătoriei.

Un zbor a transportat un grup de 12 persoane și câinele lor de la Muscat la Istanbul, în Turcia - o călătorie de cinci ore - pentru suma de 145.000 de dolari, a adăugat el.

Același zbor ar fi costat aproximativ 60.000 de dolari înainte de conflict, a spus Vorster, ceea ce înseamnă o creștere de 142%.

Muscat și Riad au fost aeroporturile preferate de plecare la începutul conflictului, întrucât spațiul aerian și coridoarele de zbor erau mai previzibile, deși între timp Dubai a devenit mai popular, pentru că emiratele găzduiesc mulți oameni care încearcă să părăsească regiunea, a explicat Vorster.

„Istanbul a fost cea mai populară destinație datorită proximității sale față de regiune”, a spus Vorster, alte destinații fiind Atena și Mumbai.

Totuși, zborurile charter private nu vor putea reduce în mod semnificativ perturbările transportului aerian din Orientul Mijlociu, atât din cauza costurilor inaccesibile, cât și a capacității limitate.

„Charterul privat nu poate înlocui amploarea rețelelor companiilor aeriene comerciale, dar poate oferi mobilitate controlată pentru organizații și grupuri care trebuie să se deplaseze rapid atunci când serviciile programate sunt perturbate”, a spus Matthews. El a adăugat că AirX a asigurat săptămâna trecută un charter în valoare de aproximativ 1 milion de euro pentru un avion cu 100 de locuri complet rabatabile.

Vorster a recunoscut, de asemenea, că impactul zborurilor charter private asupra crizei mai largi va fi limitat din cauza numărului redus de pasageri.

„Un avion privat transportă în medie 12 persoane, iar numărul aeronavelor disponibile în regiune rămâne în jur de 40–50 de avioane, astfel că numărul total de oameni care pot călători este relativ mic”, a spus Vorster. El a adăugat că aproximativ 120 de persoane au părăsit Orientul Mijlociu în ultima săptămână cu zboruri organizate de companie.

În prezent, zeci de mii de persoane încearcă să părăsească regiunea, iar diverse guverne din întreaga lume lucrează pentru a oferi zboruri de repatriere după ce operațiunile companiilor aeriene comerciale au fost grav perturbate de conflict.

Luni, Departamentul de Stat al SUA a declarat că a facilitat peste 20 de zboruri charter și a evacuat mii de americani din regiune, un oficial de rang înalt adăugând că „disponibilitatea zborurilor comerciale în regiune continuă să se îmbunătățească”.