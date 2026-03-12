CNAIR anunţă că o bandă pentru plata cash a trecerii Podului de la Fetești se închide, temporar, vineri. Cum poate fi achitat peajul

O bandă pentru plata cash a trecerii Podului de la Fetești se închide, temporar, vineri. Sursa foto: Facebook/ CNAIR

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a transmis că, vineri, banda pentru încasarea în numerar a tarifului de trecere a Podului de la Fetești se închide pentru o oră, pe sensul București - Constanța, în intervalul 11.00-12.00, pentru executarea unor lucrări.

Instituţia informează şoferii privind instituirea unei restricții de circulație pe A2 (Autostrada Soarelui) la km 144+100, respectiv în zona AI Fetești pe Calea I (sensul București – Constanța), astfel banda 6 (de încasare a tarifului în numerar) va fi indisponibilă vineri, 13.03.2026, în intervalul orar 11:00 – 12:00 am, pentru executarea unor lucrări.

"Banda pentru încasarea în numerar a tarifului de trecere a Podului de la Fetești se închide vineri pentru o oră pe sensul București - Constanța.

CNAIR informează participanții la trafic cu privire la instituirea unei restricții de circulație pe A2 (Autostrada Soarelui) la km 144+100, respectiv în zona AI Fetești pe Calea I (sensul București – Constanța), astfel banda 6 (de încasare a tarifului în numerar) va fi indisponibilă vineri, 13.03.2026, în intervalul orar 11:00 – 12:00 am, pentru executarea unor lucrări.

Circulația vehiculelor se poate realiza în acest interval doar pe benzile de e-tarif (benzi fără barieră), iar tariful de trecere al podului peste Dunăre dintre Fetești și Cernavodă (PEAJ) poate fi achitat la stațiile de distribuție a carburanților (OMV PETROM, MOL, ROMPETROL), prin SMS la numărul 7577 (număr disponibil în rețelele de telefonie mobilă ORANGE ROMANIA, VODAFONE ROMANIA, TELEKOM MOBILE și RCS&RDS) sau cu ajutorul cardului bancar prin intermediul portalului CNAIR www.erovinieta.ro sau a aplicației eTarife (disponibilă pentru telefoanele mobile în Google Play Store, Apple App Store, Microsoft Store).

Reamintim utilizatorilor că peajul poate fi achitat fie înainte de utilizarea podurilor peste Dunăre sau până la ora 24:00 a zilei următoare efectuării trecerii", a transmis CNAIR.