Umbrela care poate doborî drone: Cum arată modelul vizual special de pe accesoriul de ploaie care păcălește aparatul de zbor fără pilot

Umbrelă cu model vizual special care pot doborî drone. Sursa foto: Hepta

Dronele autonome cu sisteme de urmărire bazate pe camere pot fi capturate și chiar doborâte folosind o umbrelă cu un model special.

Cercetătorii de la Universitatea din California, Irvine (UC Irvine) au descoperit un punct vulnerabil în dronele autonome care își identifică și urmăresc țintele folosind inteligență artificială prin intermediul camerelor. Folosind o umbrelă cu un model special, sistemele de urmărire ale dronelor pot fi păcălite, atrăgând dronele spre nivelul solului, ceea ce permite capturarea sau doborârea lor, potrivit publicației Heise.

Dronele autonome pentru consumatori, precum și cele utilizate profesional pentru monitorizare de securitate, controlul frontierelor sau aplicarea legii, folosesc adesea sisteme de urmărire a țintei bazate pe inteligență artificială prin camere video. Aceste sisteme permit dronelor să urmărească persoane sau alte obiecte marcate anterior, cum ar fi vehiculele.

Totuși, urmărirea țintei bazată exclusiv pe recunoaștere optică ridică probleme semnificative de securitate, așa cum demonstrează cercetătorii în studiul „FlyTrap: Physical Distance-Pulling Attack Towards Camera-based Autonomous Target Tracking Systems”, publicat ca preprint pe Arxiv. Rezultatele cercetării au fost prezentate și într-o conferință la Network and Distributed System Security Symposium (NDSS 2026) din San Diego.

Atragerea și dezactivarea dronelor

Oamenii de știință de la UC Irvine au descoperit că astfel de drone reacționează la atacuri de tip „distance-pulling”. Cercetătorii au folosit umbrele pe care au aplicat modele vizuale special concepute pentru a păcăli sistemele de urmărire bazate pe inteligență artificială. Ei au numit sistemul FlyTrap.

Sistemul de urmărire al dronei ajunge să creadă că persoana care ține umbrela cu modelul respectiv se îndepărtează, deși aceasta rămâne pe loc. Din cauza acestei percepții eronate, drona continuă să se apropie de persoană și poate fi capturată cu o plasă sau doborâtă.

Cercetătorii arată că FlyTrap ar putea fi folosit, de exemplu, pentru a atrage și apoi dezactiva drone ale poliției sau drone folosite în misiuni de securitate. Oamenii de știință au testat FlyTrap pe trei drone comerciale echipate cu sisteme de urmărire: DJI Mini 4 Pro, DJI Neo și Hover Air X1. Toate cele trei drone au putut fi influențate și atrase folosind un model special FlyTrap aplicat pe umbrelă.

Cercetătorii au demonstrat că este posibil să influențezi o dronă în diferite condiții de vreme și iluminare, fără a fi nevoie de echipamente electronice speciale.

În urma testelor pe teren, cercetătorii au concluzionat că este foarte ușor să preiei controlul asupra dronelor autonome care folosesc sisteme de urmărire a țintei bazate pe camere. Ei recomandă să nu fie folosite în spații publice aceste drone, pentru sarcini de securitate sau poliție.