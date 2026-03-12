Comerțul dintre Marea Britanie și România a trecut de 10 miliarde de lire. Ce produse româneşti cumpără britanicii

Creștere spectaculoasă a serviciilor financiare britanice pe piața din România. Cifre la 10 ani dupa votul Brexit. Foto: GettyImages

Schimburile comerciale dintre România și Marea Britanie depășesc un nou prag important. Valoarea totală a comerțului dintre cele două state a trecut de 10 miliarde de lire sterline, industria auto, turismul și serviciile IT numărându-se printre cele mai importante domenii ale colaborării economice.

În cifre exacte, comerțul total cu bunuri și servicii dintre Regatul Unit și România a fost de 10,2 miliarde de lire sterline în cele patru trimestre până în toamna anului 2025, consemnând o creștere de 6,4%. Exporturile totale ale Regatului Unit către România s-au ridicat la 3,0 miliarde de lire sterline, în creştere cu 11,7%. Importurile totale ale Regatului Unit din România s-au ridicat la 7,2 miliarde de lire sterline, în creştere cu 4,3%.

Cele mai importate produse britanice în România sunt băuturile, tutunul, maşinile şi textilele. Turismul, transporturile şi serviciile financiare domină topul serviciilor importate din UK. Serviciile financiare precum consultanţa fiscală sau serviciile bancare au o creştere de peste 50%.

Pe de altă parte, ajung în Marea Britanie maşini şi maşinării industriale produse în România de o valoare considerabilă. Sunt, de altfel, cele care înclină balanţa în favoarea României atunci când vorbim despre relaţia comercială. Transportul şi IT-ul sunt în topul serviciilor importate în UK care au un dublu rol, fiind şi mari angajatori.

Topul produselor şi serviciilor britanice importate în România

Băuturi, tutun - 236.5 milioane £

Maşini - 105.3 milioane £

Textile - 82.7 milioane £

Turism - 568 milioane £

Transport - 181 milioane £

Servicii financiare - 177 milioane £ (o creştere de 51,3%)

Sursa - Department for Business and Trande, sume calculate anual, până în toamna anului 2025

Topul produselor şi serviciilor româneşti importate în Marea Britanie

Maşini - 1.2 miliarde £

Băuturi, tutun - 559.3 milioane £

Maşinării industriale - 383.3 milioane £ (creştere de 25,5%)

Turism - 1.3 miliarde £

Transport - 497 milioane £

IT - 339 milioane £

Sursa - Department for Business and Trande, sume calculate anual, până în toamna anului 2025

România a fost al 32-lea cel mai mare partener comercial al Regatului Unit în cele patru trimestre până la sfârșitul trimestrului 3 din 2025.