Deficitul comercial începe să scadă: A fost de 2,32 miliarde euro în prima lună din 2026, mai mic cu 15,5%

Deficitul comercial al României a scăzut cu 15,5%, la 2,32 miliarde euro, în prima lună din 2026. Foto: Agerpres

Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în luna ianuarie 2026 a fost de 2,325 miliarde euro, mai mic cu 425,1 milioane euro (-15,5%) decât cel înregistrat în luna ianuarie 2025, relevă datele publicate, joi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Conform INS, în luna ianuarie 2026, exporturile FOB au însumat 6,903 miliarde euro, iar importurile CIF au însumat 9,228 miliarde euro. Faţă de luna ianuarie 2025, exporturile din luna ianuarie 2026 au scăzut cu 4,7%, iar importurile au scăzut cu 7,7%.

În luna ianuarie 2026, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (45,3% la export şi 35,5% la import) şi alte produse manufacturate (27,8% la export şi 27,9% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în luna ianuarie 2026 a fost de 5,040 miliarde euro la expedieri şi de 6,672 miliarde euro la introduceri, reprezentând 73,0% din total exporturi şi 72,3% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în luna ianuarie 2026 a fost de 1,862 miliarde euro la exporturi şi de 2,556 miliarde euro la importuri, reprezentând 27,0% din total exporturi şi 27,7% din total importuri.

Potrivit INS, soldul balanţei comerciale FOB/CIF se calculează pe baza valorii exportului FOB şi a importului CIF, ca diferenţă între acestea. Soldul negativ al balanţei comerciale se numeşte deficit, iar cel pozitiv se numeşte excedent.

Preţul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă preţul la frontiera ţării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord. Preţul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă preţul la frontiera ţării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costul asigurării şi transportului internaţional.