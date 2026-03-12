Cresc prețurile la gazele naturale, iar prognozele arată că tendința se menține tot anul. Europa speră să reumple depozitele în vară

Prețurile la gaze din Europa au crescut cu 115% într-o săptămână. Sursa foto: Getty Images

Cotaţia gazelor naturale în Europa înregistra joi dimineaţă o tendinţă similară cu creşterea cotaţiilor la petrol, pe măsură ce problemele cu transporturile maritime se extind în Orientul Mijlociu, iar pieţele se pregătesc pentru perturbări care vor continua timp de câteva luni, transmite Bloomberg.

Contractele futures de referinţă au crescut pentru a doua zi consecutivă, înregistrând un avans de până la 7,7% şi recuperând o parte din pierderile de la începutul săptămânii. Aceasta în contextul în care au apărut semne suplimentare de tensiune pe pieţele energetice globale, după ce un important terminal de export de petrol din Oman a fost evacuat, iar două petroliere au fost lovite în apele irakiene.

În jurul orei 8:26 a.m., la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale erau în creştere cu 3,4%, până la 51,67 de euro pentru un megawatt-oră (MWh).

Analiştii băncii Morgan Stanley şi-au majorat previziunile privind preţurile europene la gaze pentru restul anului, deoarece regiunea trebuie să atragă cantităţi mari de gaze lichefiate în timpul verii pentru a-şi reumple depozitele golite. Banca americană mizează o întrerupere de cel puţin o lună a producţiei de gaze lichefiate în Qatar, ceea ce va elimina complet surplusul global de GNL care era aşteptat anterior pentru 2026.

Începând de săptămâna trecută, conflictul din Orientul Mijlociu a închis facilitatea Ras Laffan din Qatar, cea mai mare instalaţie de export de gaze lichefiate din lume, şi a oprit traficul prin Strâmtoarea Ormuz. Aceasta a redus aprovizionarea globală cu GNL cu aproximativ 20%, provocând o creştere bruscă a preţurilor gazelor naturale din Asia şi Europa şi îngrijorări cu privire la presiunile inflaţioniste şi ramificaţiile economice.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că eliberarea masivă de petrol din rezervele strategice, aprobată de Agenţia Internaţională pentru Energie, va reduce presiunile asupra preţurilor la energie, în timp ce SUA încearcă să "termine treaba" în campania sa împotriva Iranului. Cu toate acestea, anunţul privind eliberarea de petrol din rezervele strategice nu a reuşit să calmeze pieţele.

"Volatilitatea rămâne tema cheie pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu continuă. În continuare există incertitudini cu privire la direcţia pe care o vor urma pieţele de gaze lichefiate şi de transport maritim de gaze lichefiate", a subliniat brokerul naval Fearnleys A/S.