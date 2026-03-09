Prețurile la gaze din Europa au crescut cu 115% într-o săptămână din cauza suspendării exporturilor de GNL din Qatar

Prețurile gazelor naturale din Europa au înregistrat cea mai accentuată creștere de la criza energetică din 2022. Majorarea de la sfârșitul lunii februarie este de 115%, inclusiv creșterea de luni la 68,8 EUR/MWh, adică aproape 835 de dolari la 1.000 de metri cubi. Deși Europa nu primește mult gaz din Qatar, care a oprit aprovizionarea cu GNL, va trebui să concureze cu alți cumpărători pentru resursele diminuate, notează Moscow Times.

Criza actuală are, totuşi, un impact mai mic decât cea din 2022. Pe atunci, chiar înainte de invazia Rusiei în Ucraina, prețurile gazelor naturale în Europa au crescut la 80-90 EUR/MWh, parțial pentru că Gazprom nu vânduse gaze naturale pe piața spot timp de aproximativ șase luni înainte de război. În august 2022, prețul a atins un vârf de peste 340 EUR/MWh (pe atunci aproximativ 3.600 USD pe 1.000 de metri cubi).

Țările UE au primit 6-8% din importurile lor de GNL din Qatar, care a oprit aprovizionarea cu gaze naturale lichefiate din cauza războiului din Iran, care a blocat Strâmtoarea Hormuz, în timp ce SUA au reprezentat aproape 60%.

Cu toate acestea, China, de exemplu, se bazează pe Qatar pentru 25-30%. Per total, cota statului din Orientul Mijlociu pe piața globală de GNL este de 20%. „Dacă doriți un nou transportator de gaze americane la Berlin, va trebui să plătiți un preț suficient de mare pentru a-l împiedica să ajungă la Tokyo”, au scris analiștii Bernstein. Mai multe nave-cisternă GNL care se îndreptau spre Europa s-au întors deja în Asia săptămâna trecută, notează Bloomberg.

Rezervele de gaze ale Europei, sub 30%

Deși vremea caldă a forțat Europa să oprească aproape complet extragerea de gaze din instalațiile de stocare subterane, aceasta încheie sezonul actual de încălzire cu rezerve foarte scăzute - în prezent sub 30% (față de o medie de aproximativ 45% în ultimii cinci ani). Aceasta înseamnă că va trebui să achiziționeze volume mai mari pentru sezonul următor.

Chiar dacă conflictul din Orientul Mijlociu se încheie imediat, Qatarul va avea nevoie de „săptămâni până la luni” pentru a reveni la un ciclu normal de aprovizionare. Goldman Sachs și-a majorat previziunile privind prețul gazelor naturale din Europa pentru trimestrul al doilea de la 45 de euro la 63 de euro, presupunând că nu vor exista livrări din Qatar până la sfârșitul lunii martie, după care acestea vor crește treptat pe parcursul lunii aprilie.

Oprirea producției de GNL în Qatar ar putea elimina o mare parte din surplusul global de GNL proiectat pentru acest an, consideră Morgan Stanley, iar lipsa exporturilor timp de mai mult de o lună „va crea rapid o penurie”.

Luni, la prânz, prețul contractelor futures europene pe gaze naturale (TTF) olandeze a scăzut de la maximele de dimineață la 59,9 euro/MWh (727 USD la 1000 de metri cubi).