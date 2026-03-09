Sediul unei bănci, evacuat la Dorohoi, după ce un bărbat a lăsat acolo un bagaj suspect. Ce au găsit pirotehniştii în troller

Sediul unei bănci din Dorohoi, judeţul Botoşani, a fost evacuat, luni, după descoperirea unui pachet suspect. Un bărbat a lăsat un troller în interiorul clădirii, la ora 05:45, în zona de bancomate, apoi a plecat rapid din bancă, fără a mai reveni, ceea ce a ridicat suspiciuni. După verificări, pirotehniştii au realizat că nu există un pericol real, dar o bormaşină din bagaj, cu o improvizaţie electrică, le-a dat bătăi de cap, pentru că scanările iniţiale indicau un obiect potenţial periculos.

Autoritățile au intervenit imediat, trimițând echipaje de poliție, jandarmerie, pompieri și paramedici pentru a asigura zona. Clădirea a fost evacuată, iar perimetrul din jurul băncii a fost izolat pentru a preveni orice pericol.

O bormaşină, haine şi mâncare - în troller

Specialiștii pirotehniști au fost solicitați pentru a verifica obiectul abandonat și pentru a stabili dacă acesta reprezintă o amenințare reală. În paralel, polițiștii desfășoară verificări pentru identificarea bărbatului, folosind imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Din fericire, conţinutul troller-ului nu reprezenta o ameninţare pentru siguranţa publică. Pe lângă acea bormaşină, în bagaj mai erau haine şi mâncare.

Intervenția autorităților s-a desfășurat în condiții de siguranță, iar ancheta continuă pentru a clarifica circumstanțele în care a fost lăsat pachetul suspect.