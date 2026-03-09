Oraşul din România în care vor fi instalate noile semafoare inteligente. Comută automat pe roşu, dacă e depăşită viteza legală

Oraşul din România în care vor fi instalate noile semafoare inteligente. Foto: Profimedia Images

Autorităţile din Braşov au aprobat instalarea noilor semafoare inteligente, care sunt dotate cu radare. Ele comută singure pe culoarea roşie atunci când sesizează depăşirea vitezei regulamentare. "Dacă limita legală este depășită, semaforul comută automat pe culoarea roșie, forțând astfel șoferii să încetinească și să respecte regulile", a declarat primarul George Scripcaru, notează brasov.net.

Comisia de Circulație a Municipiului Brașov a avizat instalarea acestor acestor semafoare în două zone considerate cu risc, din oraş:

Bulevardul Griviței: În zona intersecției cu strada Codrii Cosminului și în dreptul zonei Moto 24.

Calea Făgărașului: La intersecția cu Șoseaua Cristianului.

Autorităţile braşovene au aprobat, de asemenea, conform sursei amintite, și alte măsuri de reglementare a traficului, menite să optimizeze fluxul și siguranța:

Resistematizare Bulevardul Griviței: În zona sensului giratoriu Onix, se va crea o alveolă pe direcția spre centrul civic, facilitând alegerea sensului de mers (spre centrul civic sau spre strada 13 Decembrie – Tractorul).

Verde intermitent: Se va monta un semafor cu verde intermitent la intersecția străzilor Traian și Uranus.

Amenajare stații transport în comun: Pe strada Stejerișului, în zona intersecției cu strada Piscului și strada Dealul Spirii.