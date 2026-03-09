Explozie în faţa unei sinagogi din Belgia. Primarul din Liege: A fost un act criminal şi antisemit

<1 minut de citit Publicat la 10:42 09 Mar 2026 Modificat la 10:42 09 Mar 2026

Explozie în faţa unei sinagogi din Belgia. Sursa foto: Profimedia

O explozie a avut loc, în noaptea de duminică spre luni, în faţa unei sinagogi din oraşul belgian Liege. Primarul a anunţat că a fost un act criminal şi antisemit. În urma incidentului, au fost raportate doar pagube materiale, notează RTBF.de.

Explozia s-a produs în jurul orei 4 dimineața. Nu au existat răniți, doar pagube materiale. Potrivit primarului orașului Liege, Willy Demeyer, a fost un act criminal, pe care l-a denunțat ca fiind antisemit.

El a exprimat „condamnarea totală a acestui act extrem de violent de antisemitism, care este contrar tradiției orașului Liège de respect pentru ceilalți”. "Nu se poate pune problema importării conflictelor externe în orașul nostru”, a adăugat el.

Sinagoga, distrusă parţial

Potrivit unui locuitor din zonă, fereastra principală a sinagogii a fost spartă. Și ferestrele clădirilor de vizavi au fost sparte. Strada rămâne închisă în timpul anchetei, iar în imediata vecinătate a fost stabilit un perimetru.

„Chiar vizavi de sinagogă, era un dispozitiv exploziv, iar întreaga mea fațadă, toate ferestrele, au fost sparte și totul a explodat. Așa că ne-am trezit din cauza zgomotului, iar apoi, când am coborât, am văzut că totul fusese spart”, a spus un locuitor.

Serviciul de Eliminare a Munițiilor Explozive (SEDEE) al Apărării Belgiene anchetează incidentul.