„Moartea Ludmilei nu a fost un accident”. Un politician, ales pe lista PAS, este acuzat că și-a abuzat soția ani la rând

Ludmila Vartic a murit marți, 3 martie 2026, după ce s-a aruncat de la etajul unui bloc.Foto: Facebook/Dumitru Vartic

Moartea unei educatoare de 38 de ani a provocat o undă de șoc în Republica Moldova, după ce au ieșit la iveală informații că era victima violenței în familie de mai mulți ani. Ludmila Vartic s-ar fi sinucis, după ani de agresiuni din partea soțului ei, vicepreședintele Consiliului Raional Hîncești, Dumitru Vartic, ales pe lista PAS. Poliția s-a autosesizat, după ce mai multe organizații pentru femei au dezvăluit drama prin care ar fi trecut femeia, potrivit presei din Republica Moldova.

Ludmila Vartic a murit marți, 3 martie 2026, după ce s-a aruncat de la etajul unui bloc. Inspectoratul General de Poliție a transmis că aceasta a lăsat un bilet de adio, potrivit TV8.

„Cazul a avut loc marți în Chișinău și a fost înregistrat de Poliție. Chiar dacă femeia a lăsat un bilet de adio, oamenii legii examinează toate aspectele care au determinat-o să recurgă la acest gest”, a afirmat Diana Fetco, purtătoare de cuvânt a IGP.

În ceea ce privește acuzațiile de violență în familie, Diana Fetco a subliniat că familia Vartic nu a fost investigată în ultimii cinci ani pentru cazuri de violență. Totuși, poliția s-a autosesizat după aceste informații.

,,Precizez faptul că, cel puțin în ultimii 5 ani, nu a parvenit nicio plângere sau alte aspecte legate de violență în această familie. Polițiștii întreprind toate măsurile pentru a elucida circumstanțele acestui caz”, a mai spus purtătoarea de cuvânt.

„Moartea Ludmilei nu a fost un accident”

Mai mult organizații care luptă pentru drepturile femeilor l-au acuzat pe vicepreședintele Consiliului Raional Hîncești că a abuzat-o pe Ludmila timp de mai mulți ani. Mai multe femei din Hîncești au făcut apel pentru un moment de reculegere în memoria educatoarei, iar duminică, la Teatrul de vară din Parcul orașului Hîncești, mai multe persoane au eliberat baloane albe în aer în memoria Ludmilei Vartic.

După ce mai multe persoane au dezvăluit abuzul prin care ar fi trecut femeia, Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor s-a autosesizat.

„În spațiul public au apărut informații preliminare că femeia ar fi fost victimă a violenței. Aceste aspecte trebuie analizate cu maximă responsabilitate, iar după recepționarea tuturor răspunsurilor vom reveni cu o informare suplimentară. Cert este că ceea ce s-a întâmplat este îngrozitor. În spatele acestei știri este viața unei femei care nu mai este și o familie care trece printr-o durere greu de imaginat.

Astfel de tragedii ne reamintesc cât de important este să nu ignorăm semnalele de violență și cât de vital este ca fiecare femeie să știe că nu este singură și că ajutorul trebuie să ajungă la timp”, a scris Viorica Țîmbalari, directoare generală a Agenției, pe Facebook.

De asemenea, Coaliția Națională „Viața fără Violență” a denunțat cazul Ludmilei Vartic drept un femicid și a dat detalii despre presupusul abuz.

„Moartea Ludmilei nu a fost un accident. A fost rezultatul al unui abuz continuu, umilință și control. Soțul ei a agresat-o, a degradat-o, i-a limitat accesul la propriii copii și, în cele din urmă, a lăsat-o fără casă, fără sprijin și fără siguranță. Acest bărbat a împins-o spre moarte.

Femicidul nu înseamnă doar omorul direct al unei femei de către un bărbat. El include și situațiile în care violența continuă, amenințările, abuzul psihologic și lipsa protecției instituționale împing o femeie într-un punct fără ieșire. Din păcate, așa a fost și în cazul Ludmilei”, a transmis organizația.

Solicitări de demisie

Președinta Consiliului Raional Hîncești a cerut demisia lui Dumitru Vartic din funcția de vicepreședinte al instituției.

„Având în vedere gravitatea situației și impactul major pe care acest caz îl are asupra opiniei publice, consider că menținerea într-o funcție publică importantă în astfel de circumstanțe nu este oportună. Din acest motiv, consider că ar fi un gest responsabil ca dl Dumitru Vartic să își depună demisia până la clarificarea deplină a situației. Condamn ferm orice formă de violență”, a declarat Nicoletta Moroșanu, Președinta Consiliului Raional Hîncești, pentru ZdG.

Dumitru Vartic este vicepreședintele raionului Hîncești pe problemele agriculturii, ales pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate.

Omagiu adus soției, șters de pe rețelele sociale

După moartea soției lui, Dumitru Vartic i-a adus un omagiu într-o postare pe Facebook, mesaj pe care ulterior l-a șters. El a cerut „liniște, discreție și înțelegere” și susține că trece printr-o „tragedie greu de cuprins în cuvinte.”

„Ea a fost o mamă extraordinară și o soție bună, un om cu suflet cald și cu multă bunătate. Ca și cadru didactic, și-a dedicat viața copiilor, inspirându-i să aibă încredere în ei înșiși și să privească lumea cu bunătate și speranță. A lăsat lumină în inimile multor oameni, iar această lumină va rămâne mereu.

În astfel de momente, o familie are nevoie mai ales de liniște, de discreție și de înțelegere. Prioritatea mea acum sunt copiii noștri, care au nevoie de dragoste, sprijin și de un tată care să fie puternic pentru ei.

Vă rog doar să respectați durerea unei familii care încearcă să se ridice după o pierdere atât de mare. Mulțumesc tuturor celor care ne-au fost alături cu gând bun, cu discreție și cu omenie”, a scris Vartic pe Facebook în mesajul preluat de Hîncești 24 înainte să-l șteargă.

În vara anului 2024, în legislația Republicii Moldova a fost introdusă noțiunea de „femicid”, potrivit TV8. Femicidul nu înseamnă doar omorul direct al unei femei de către un bărbat, ci și situațiile în care violența continuă, amenințările și abuzul psihologic, combinate cu lipsa protecției instituționale, împing o femeie într-un punct fără ieșire.