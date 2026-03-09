Consiliul UE l-a confirmat pe Andrés Ritter ca nou procuror-șef european, în locul Laurei Kovesi. Când își începe mandatul

1 minut de citit Publicat la 12:47 09 Mar 2026 Modificat la 12:47 09 Mar 2026

Andrés Ritter, stânga, Laura Codruța Kovesi, dreapta. Colaj: Consiliul UE/ Hepta

Consiliul Uniunii Europene a convenit numirea lui Andrés Ritter în funcția de procuror-șef european al Parchetul European (EPPO), în locul Laurei Codruța Kövesi, transmite instituția, luni.

Ritter activează în sistemul de urmărire penală din Germania din 1995, perioadă în care a condus mai multe parchete. Din 2020 ocupă funcția de procuror-șef european adjunct în cadrul EPPO.

Parchetul European este un organism independent al Uniunii Europene responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE, precum fraudele, corupția sau fraudele transfrontaliere în materie de TVA cu prejudicii de peste 10 milioane de euro.

Rolul și mandatul procurorului-șef european

Procurorul-șef european conduce activitatea EPPO, organizează funcționarea instituției și o reprezintă în relațiile cu instituțiile europene, statele membre și țările terțe.

Mandatul este de șapte ani și nu poate fi reînnoit.

Actualul procuror-șef european, Laura Codruța Kövesi, își va încheia mandatul la 30 octombrie 2026, iar mandarul lui Andrés Ritter va începe la 1 noiembrie 2026

Alături de procurorul-șef european, procurorii europeni formează Colegiul EPPO, care supraveghează investigațiile și procedurile penale. Consiliul UE numește câte un procuror european pentru fiecare dintre cele 24 de state membre participante.

Numirea procurorului-șef european se face prin acord comun între Consiliul UE și Parlamentul European. Decizia adoptată de Consiliu trebuie să fie confirmată și de plenul Parlamentului European.

EPPO investighează și urmărește penal infracțiunile care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în fața instanțelor competente din statele membre.

Prima persoană care a ocupat funcția de procuror-șef european a fost Laura Codruța Kövesi, numită în 2019. Până la finalul anului 2025, EPPO avea 3.602 investigații active, cu un prejudiciu estimat de peste 67,2 miliarde de euro adus bugetului UE și bugetelor naționale.

În prezent, 24 de state membre participă la Parchetul European: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Spania și Suedia.