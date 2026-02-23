Parlamentul European a stabilit succesorul Laurei Kovesi la șefia Parchetului European. Cine este Andres Ritter

Comisia pentru libertăți civile a Parlamentului European a aprobat numirea lui Andres Ritter în funcția de procuror-șef european, informează site-ul legislativului comunitar.
Votul în Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a avut loc luni.
În favoarea lui Andres Ritter pentru funcția de următor șef al Parchetului European (EPPO) s-au înregistrat 52 de voturi.
Alți 10 deputați au votat împotrivă, iar 6 s-au abținut.
Pe 3 decembrie 2025, patru candidați selectați pentru acest post s-au prezentat la o sesiune de întrebări și răspunsuri cu deputații europeni.
După audiere, deputații europeni au l-au desemnat pe Ritter să meargă mai departe în cadrul procedurii de selecție.
Andrés Ritter a fost numit procuror-șef european adjunct la EPPO în noiembrie 2020.
Anterior, a deținut diverse funcții în cadrul serviciului de urmărire penală din Germania.
Procurorul-șef european este numit de comun acord între Parlamentul European și Consiliu.
Ambele instituții și-au exprimat preliminar preferința pentru Ritter iar, ca următor pas, plenul Parlamentului European va vota numirea lui în martie 2026.
Actuala șefă a EPPO, Laura Codruța Kovesi, a fost primul procuror-șef european, fiind numită în octombrie 2019.
Mandatul său de șapte ani se va încheia la data de 31 octombrie 2026.