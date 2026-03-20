Nicușor Dan anunță că România intră în coaliția formată din 5 state europene și Japonia pentru efortul de a debloca Strâmtoarea Ormuz

Nicuşor Dan, preşedintele României. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a anunțat, vineri seara, că România se alătură unei coaliții formate din alte cinci state europene (Marea Britanie, Franța, Germania, Italia și Olanda) și Japonia pentru „asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertǎții de navigație”. Cele șapte țări au semnat o declarație în care își anunță disponibilitatea de a „contribui la eforturi adecvate pentru a asigura trecerea sigură prin Strâmtoare”. Șeful statului a subliniat că țara noastră „ își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu”.

Președintele Nicușor Dan a subliniat că blocarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz are efecte care sunt resimțite inclusiv de România, „în special în ceea ce privește prețul combustibililor”.

Anunțul președintelui Nicușor Dan

„Am decis să ne alăturăm declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertǎții de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional.

Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale.

Efectele sunt resimțite și în Romania, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea preturilor la un nivel suportabil pentru populație.

România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare.”

Joi, ulterior semnării, Italia, Germania și Franța au precizat că nu este vorba despre asumarea unui sprijin militar imediat, ci mai degrabă despre o potențială inițiativă multilaterală care să aibă loc după o încetare a focului în războiul din Orientul Mijlociu, a transmis AFP.

Ce scrie în declarația celor 7 țări

Liderii celor șapte țări condamnă, în declarația citată, atacurile Iranului asupra navelor comerciale din Golf, atacurile asupra infrastructurii civile și închiderea Strâmtorii Ormuz și își exprimă „disponibilitatea de a contribui la eforturi adecvate pentru a asigura trecerea sigură prin Strâmtoare”.

„Condamnăm cu cele mai puternice cuvinte atacurile recente ale Iranului asupra navelor comerciale neînarmate din Golf, atacurile asupra infrastructurii civile, inclusiv instalații petroliere și de gaze, precum și închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz de către forțele iraniene.

Ne exprimăm profunda îngrijorare față de escaladarea conflictului. Facem apel la Iran să înceteze imediat amenințările, plasarea de mine, atacurile cu drone și rachete și orice alte încercări de a bloca Strâmtoarea pentru traficul comercial și să se conformeze Rezoluției 2817 a Consiliului de Securitate al ONU”, se arată în declarația citată.

Cele şapte ţări subliniază că astfel de interferenţe în transportul maritim internaţional şi perturbarea lanţurilor globale de aprovizionare cu energie constituie o ameninţare la adresa păcii şi securităţii internaţionale şi solicită un moratoriu imediat şi cuprinzător în privinţa atacurilor asupra infrastructurii civile, inclusiv asupra instalaţiilor de petrol şi gaze.

„Libertatea de navigație este un principiu fundamental al dreptului internațional, inclusiv în baza Convenției Organizației Națiunilor Unite privind Dreptul Mării.

Efectele acțiunilor Iranului vor fi resimțite de oameni din toate părțile lumii, în special de cei mai vulnerabili.

În conformitate cu Rezoluția 2817 a Consiliului de Securitate al ONU, subliniem că astfel de interferențe cu transportul internațional și perturbarea lanțurilor globale de aprovizionare cu energie constituie o amenințare la adresa păcii și securității internaționale. În acest sens, facem apel la instituirea imediată a unui moratoriu cuprinzător asupra atacurilor asupra infrastructurii civile, inclusiv a instalațiilor petroliere și de gaze.

Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui la eforturi adecvate pentru a asigura trecerea sigură prin Strâmtoare. Salutăm angajamentul țărilor care desfășoară planificări pregătitoare în acest sens.

Salutăm decizia Agenției Internaționale pentru Energie de a autoriza eliberarea coordonată a rezervelor strategice de petrol. Vom lua și alte măsuri pentru stabilizarea piețelor de energie, inclusiv prin colaborarea cu anumite state producătoare pentru creșterea producției.

De asemenea, vom acționa pentru a oferi sprijin țărilor cele mai afectate, inclusiv prin intermediul Organizației Națiunilor Unite și al instituțiilor financiare internaționale.

Securitatea maritimă și libertatea de navigație aduc beneficii tuturor țărilor. Facem apel la toate statele să respecte dreptul internațional și să susțină principiile fundamentale ale prosperității și securității internaționale.”

Declarația a fost semnată, inițial, de Regatul Unit, Franţa, Germania, Italia şi Olanda.

Reuters remarcă însă că există puţine semne care să indice o acţiune imediată, potrivit Agerpres. De exemplu, cancelarul german Friedrich Merz a reiterat că orice contribuţie la securizarea Strâmtorii va veni doar după încheierea ostilităţilor.



Reticenţa principalilor aliaţi ai SUA de a se implica în război reflectă scepticismul faţă de un conflict despre care liderii europeni au spus că are obiective neclare pe care ei nu le urmăresc şi asupra căruia au prea puţin control.