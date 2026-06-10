USR cere dezbatere după acuzațiile dure ale CSM: „Gestul în sine ridică întrebări serioase - și pe formă, și pe fond”

Partidul condus de Dominic Fritz a transmis că demersul CSM „depășește limitele apărării legitime”. Foto: Hepta

USR a criticat dur Consiliul Superior al Magistraturii pentru hotărârea publicată astăzi în care a denunțat o „încercare de subordonare a puterii judecătorești” de către politicieni. Partidul condus de Dominic Fritz a transmis că demersul CSM „depășește limitele apărării legitime” și a solicitat o „dezbatere publică serioasă despre granița dintre independența justiției și răspunderea democratică a acesteia”.

„USR susține dreptul magistraților de a-și apăra demnitatea și independența. Dar o hotărâre care împarte presa în bună și rea, care nominalizează politicieni și partide, jurnaliști și redacții într-o listă a „dușmanilor justiției”, depășește limitele apărării legitime.

Solicităm o dezbatere publică serioasă despre granița dintre independența justiției și răspunderea democratică a acesteia. Ambele sunt piloni ai statului de drept, iar unul nu îl anulează pe celălalt”, a precizat partidul în comunicatul citat.

USR a transmis că este „o ironie absurdă” faptul că a ajuns pe o listă a „dușmanilor justiției”, adăugând că hotărârea CSM este „un semnal de alarmă asupra stării democrației”.

„Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a publicat astăzi o hotărâre în care nominalizează partide politice, politicieni, jurnaliști, publicații și organizații civice drept autori ai unei campanii de „decredibilizare a justiției”.

Printre cei vizați se numără și USR, ca partid și prin reprezentanți ai săi. Unele persoane din afara partidului au fost categorizate fals „USR”, ca și cum apropierea unor poziții publice ar fi dovadă suficientă pentru apartenență politică.

Luăm act cu mare îngrijorare de acest demers. Nu pentru că ne temem de un punct de vedere critic, ci pentru că gestul în sine ridică întrebări serioase - și pe formă, și pe fond”, a precizat USR.

USR: „Apare un risc real de abuz de putere și de cenzură”

Partidul a precizat că a apărat „independența justiției” încă de când a fost înființat.

„USR a apărat independența justiției de la înființare. Parlamentarii noștri din primul mandat s-au opus, cu toate mijloacele constituționale, legilor Dragnea care urmăreau subordonarea politică a magistraților. Acela a fost un moment de solidaritate reală între societate și magistrați.

Că USR se găsește acum pe o listă a „dușmanilor justiției" este, în cel mai bun caz, o ironie absurdă. În cel mai rău caz, este un semnal de alarmă asupra stării democrației.

Dreptul la opinie al politicienilor este garantat constituțional. La fel și libertatea presei și dreptul la liberă exprimare al organizațiilor civice și al oricărui cetățean. Iar buna funcționare a justiției este o chestiune de interes public, supusă dezbaterii.

Când o instituție cu autoritate în cadrul puterii judecătorești se poziționează împotriva tuturor celor care exprimă opinii critice, indiferent de fondul acelor opinii, și califică drept „campanie" exercițiul democratic al dezbaterii publice, apare un risc real de abuz de putere și de cenzură”, a precizat USR.

CSM: Peste 3.500 de judecători denunţă încercarea politicienilor de subordonare a puterii judecătoreşti

Peste 3.500 de judecători denunţă încercarea de subordonare a puterii judecătoreşti de către puterea politică, a transmis, miercuri, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.



Secţia pentru judecători a constatat existenţa „unui atac fără precedent” la adresa independenţei justiţiei şi a decis apărarea independenţei judecătorilor.



„Măsura a fost adoptată ca urmare a realizării unei ample analize a acţiunilor şi poziţiilor publice ale clasei politice, ale mass media, ale unor ONG-uri şi persoane publice, cu impact asupra independenţei justiţiei, încrederii publice în actul de justiţie şi a imaginii puterii judecătoreşti în ansamblu începând din luna iulie a anului 2025 şi până în prezent, hotărârea fiind publicată integral pe site-ul Consiliului", se precizează în comunicat.



Hotărârea va fi comunicată spre informare Comisiei Europene, Parlamentului European, Reţelei Curţilor Supreme, a Inspecţiilor Judiciare şi a Consiliilor Judiciare, Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni, Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi Asociaţiilor internaţionale ale judecătorilor (MEDEL, EAJ), preşedintelui României, Guvernului României şi Ministerului Afacerilor Externe, în calitate de coordonator al aderării la OCDE.