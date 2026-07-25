Laszlo Tokes a cerut, din nou, la Tușnad, în prezența lui Viktor Orban, autonomia teritorială a Ținutului Secuiesc

2 minute de citit Publicat la 13:59 25 Iul 2026 Modificat la 14:11 25 Iul 2026

Laszlo Tokes, la Băile Tușnad, discurs în compania lui Viktor Orban. Foto: Captură video/Facebook

Laszlo Tokes, președintele Consiliului Național Maghiar din Transilvania, a cerut sâmbătă, la Băile Tușnad, autodeterminare teritorială pentru Ținutul Secuiesc și autonomie personală pentru comunitatea maghiară din Transilvania.

Spre deosebire de autonomia teritorială, care vizează o regiune geografică bine delimitată, autonomia personală presupune dreptul maghiarilor de a se autoguverna în mod exclusiv în chestiuni ce țin de identitatea lor națională, indiferent de localitatea în care trăiesc pe teritoriul României.

Tokes a făcut declarațiile pe aceeași scenă pe care s-a urcat și fostul premier ungar Viktor Orban la evenimentului numit "Universitatea de Vară", ajuns la a 35-a ediție.

Tokes a vorbit înaintea lui Orban, pe care l-a lăudat pentru faptul că "a rupt-o definitiv cu internaționalismul comunist străin de națiune și a redat maghiarimii demnitatea și respectul de sine".

Tokes cere autonomia Ținutului Secuiesc în perspectiva reorganizării administrativ - teritoriale a României

"Continuăm să susținem autodeterminarea teritorială a Ținutului Secuiesc și autonomia pe criteriu personal a maghiarilor din Transilvania.

Pe bună dreptate, ne întrebăm de ce autodeterminarea internă a comunității noastre maghiare este considerată un subiect tabu în țara noastră", a spus el.

Tokes a cerut recunoașterea oficială a Ținutul Secuiesc în perspectiva unei eventuale reorganizări administrativ-teritoriale a României.

"Susținem recunoașterea marilor regiuni Transilvania, Moldova și Țara Românească, precum și a regiunilor istorice Bucovina, Dobrogea, Oltenia, Ținutul Moților, Ținutul Secuiesc și Partium, mai ales în perspectiva viitoarei reorganizări administrative a României", a detaliat el.

Tokes îl laudă pe Orban pentru că s-a angajat în "repararea Trianonului"

Șeful Consiliului Național Maghiar din Transilvania a mai spus că Viktor Orban și fosta formațiune de guvernământ, FIDESZ, i-au învățat pe maghiari că 'este bine să fii maghiar' și au început ceea ce el a numit "opera istorică de reunificare a națiunii peste granițe".

Tokes a lăudat, totodată, Legea privind unitatea națională și acordarea cetățeniei ungare etnicilor maghiari din afara granițelor Ungariei sub guvernele conduse de Orban.

"Prin Legea unității naționale și prin acordarea cetățeniei compatrioților rămași în afara granițelor, v-ați angajat în repararea Trianonului", a afirmat el.

Viktor Orban a venit în România să-l atace pe Peter Magyar și să acuze UE

Fostul premier maghiar Viktor Orban a atacat, sâmbătă, actuala conducere din Ungaria și a comparat țara sa cu Venezuela, într-un discurs rostit la Băile Tușnad.

Orban participă la ediţia cu numărul 35 a Universităţii de Vară, cunoscută sub denumirea de "Tusvanyos".

"Ne-am trezit la o realitate nouă pe 13 aprilie (după alegerile legislative din 12 aprilie, când Orban și partidul FIDESZ au pierdut puterea, n.r.) Credeam că e doar o glumă proastă.

Iată că se întâmplă: nevasta se gândește să-și surprindă soțul, se îmbracă altfel, își face coafură nouă și vine acasă și îl întreabă: 'Mă cunoști?'

Așa e și cu Ungaria. Se creează legi cu trimitere personală, ca anumiți oameni să fie excluși din politică, să nu mai poată candida.

Nu mai există democrație în Ungaria. S-a zis cu democrația. Constituția e schimbată ca să fie schimbat președintele, să fie demisă Curtea Supremă, să fie demiși judecători.

Viktor Orban promite "revenirea la normalitate"

Acest lucru se va termina și vom reveni la normalitate. Am mai văzut așa ceva în Ungaria. Am fost în SUA săptămâna trecută și am discutat și despre Ungaria. Le-am povestit și au râs.

Au zis că au văzut și ei așa ceva în America de Sud: un amalgam de comunism, autoritate politică și opresiune economică.

Sistemul din America Latină urmează să fie introdus în Europa.

Ungaria este o nouă Venezuela", a afirmat fostul premier.