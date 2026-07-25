Gheorghiță Vlad vrea să-l decoreze cu ordinul național pe pilotul F-16 care a doborât două drone în mai puţin de 24 de ore

Gheorghiță Vlad vrea să-l decoreze cu ordinul național pe pilotul F-16 care a doborât două drone în mai puţin de 24 de ore. Sursa foto: Facebook/Ministerul Apărării Naţionale, România

Şeful Armatei Române, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că vrea să-l decoreze cu ordinul național pe pilotul F-16 care a doborât cele două drone care au intrat în spaţiul aerian al României, în mai puţin de 24 de ore. Sâmbătă dimineaţa, tânărul căpitan a reuşit să neutralizeze aparatul de zbor fără pilot în doar 11 minute după ce a violat spaţiul aerian românesc. Potrivit generalului Gheorghiţă Vlad, pilotul care a înregistrat această performanţă nu are mai mult de 28 de ani, iar acesta a fost asistat în angajarea dronei de un coleg care are gradul de locotenent. Din motive de securitate, identitatea celor doi piloţi de F-16 nu a fost dezvăluită.

Armata României a doborât vineri, 24 iulie, o primă dronă rusească intrată neautorizat în spațiul aerian românesc; aceasta a fost neutralizată într-o zonă nelocuită, din sudul județului Buzău. Reprezentanţii MApN au transmis ieri că un avion italian Eurofighter Typhoon a tras cu o rachetă asupra dronei din Buzău, dar a ratat-o.

În cadrul conferinţei de presă susţinută la sediul MApN, şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a subliniat că îşi doreşte să-l decoreze cu ordinul național pe pilotul F-16 care a doborât o primă dronă pe teritoriul ţării noastre şi folosită în războiul dintre Ucraina şi Rusia.

"Sunt minunaţi! Mi-aş dori să am în toată flora aeriană oameni ca ei. Singurul detaliu pe care vi-l dau este următorul: cel care a angajat drona este căpitan, cel care l-a asistat în angajarea dronei este locotenent. Adică doi oameni care nu au mai mult de 28 de ani, doi oameni tineri care ţi-au făcut datoria şi care au dovedit încă o dată că Şcoala de Pilotaj şi Aviaţia Română se află la un nivel superior. Aduceţi-vă aminte că NATO a fost în patru situaţii de acest gen, de la începutul războiului, dintre care două au fost rezolvate cu piloţi români. 90% din Armata Română sunt foarte tineri", a declarat generalul Gheorghiță Vlad.

Întrebat de un jurnalist dacă pilotul care a neutralizat drona rusească de ieri şi prăbuşită va fi decorat, pe modelul celui din Estonia (n.r.: căpitanul comandor Costel-Alexandru Pavelescu a fost decorat în luna mai, după ce a doborât o dronă în spațiul aerian estonian), şeful Armatei Române a răspuns astfel:

"Eu îmi doresc să fie decorat. Și să fie decorat cu ordine naționale, dacă este posibil. O să vedem. Din ceea ce mă privește, dacă nu se întâmplă la nivel național, o să-l decorez eu".

În această dimineaţă de 25 iulie 2025, același pilot de F-16 care a neutralizat drona rusească vineri a doborât și a doua dronă care a încălcat spațiul aerian al României.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat sâmbătă, în exclusivitate, la Antena 3 CNN, că aparatul de zbor care a intrat în spaţiul aerian românesc sâmbătă dimineaţa a fost lovit de o rachetă la aproape 10 kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe, după ce a zburat 11 minute pe teritoriul ţării noastre.