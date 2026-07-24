MApN: Și un avion italian Eurofighter a tras cu o rachetă asupra dronei din Buzău, dar a ratat-o

Generalul de brigadă Gheorghe Maxim, locţiitorul comandantului Comandamentului Forţelor Întrunite, şi generalul Vlad Gheorghiţă, şeful Statului Major al Apărării. Sursa foto: Facebook/MApN

Locţiitorul comandantului Comandamentului Forţelor Întrunite, generalul de brigadă Gheorghe Maxim, a explicat vineri, într-o conferință de presă, de ce aeronavele care au interceptat drona doborâtă în județul Buzău, după aproape o oră și 20 de minute nu au neutralizat aparatul fără pilot mai devreme. Potrivit declaraţiilor sale, înainte ca drona să fie neutralizată, unul dintre avioanele Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene ridicate de la sol au încercat să o doboare cu o rachetă, dar nu au reuşit. "Au tras racheta în spațiul aerian al României, la vest de Dunăre, în Brăila. Cu câteva minute înainte de angajarea de către F-16", a spus acesta.

În cadrul conferinţei de presă, organizată la sediul MApN, s-a precizat că, vizual, la momentul operaţiunii, piloţii au raportat că era o dronă ruseascăd e tip Gheran-2 (Șahed). În plus, aparatul de zbor doborât a trecut prin Sulina, Brăila şi Feteşti – află cum a fost vânată drona de piloţii avionului F-16 la Buzău aici.

La scurt timp după ce drona a fost neutralizată de un F-16, în localitatea Padina, unde au căzut resturile, au început căutările – sunt zeci de militari și jandarmi implicați, toată zona a fost izolată. Generalul de brigadă Gheorghe Maxim a explicat în timpul declaraţiilor că nu au fost îndeplinite condițiile tehnice și legale pentru combaterea amenințării mai devreme.

"Decizia de angajare a ţintei a fost luată imediat după pătrunderea în spaţiul aerian românesc, a fost declarată ţintă aeriană ostilă, Centrul de Operaţii Aeriene a fost în permanentă legătură cu Centrul de Operațiuni Aeriene Combinat NATO de la Torrejón (CAOC Torrejón. Decizia de angajare comportă mai multe acţiuni, printre care: este absolut necesară identificarea vizuală a ţintei la momentul oportun, după care încadrarea acesteia cu radarul de bord şi angajarea doar în zonele în care nu există niciun pericol pentru populaţie şi obiectivele de teritoriu.

Pentru noi sunt mai importante siguranţa populaţiei şi siguranţa elementelor de infrastructură decât momentul în care doborâm o ţintă", a declarat generalul de brigadă Gheorghe Maxim, locţiitorul comandantului Comandamentului Forţelor Întrunite.

La întrebarea "Adică vreţi să spuneţi că, de la descoperire până la doborâre nu a fost nicio altă zonă pe o distanţă de aproape 200 de km, în linie dreaptă?", şeful Statului Major al Apărării, generalul Vlad Gheorghiţă, a luat cuvântul şi a oferit următoarele informaţii:

"Domnul general a vrut să spună că nu au fost îndeplinite condiţiile tehnice şi legale pentru combaterea acestei ameninţări în spaţiul aerian al României".

Întrebat dacă avioanele italiene au tras în drona care a pătruns azi în spaţiul aerian al României, generalul de brigadă Gheorghe Maxim a răspuns afirmativ.

"Da, confirm, avioanele italiene au angajat ţinta, au tras şi, probabil, nu putem să estimăm, din ce motiv racheta lansată de către Eurofighter-ele italiene nu au lovit ţinta. Au tras racheta în spațiul aerian al României, la vest de Dunăre, în Brăila. Cu câteva minute înainte de angajarea de către F-16", a mai precizat generalul de brigadă Gheorghe Maxim.

Generalul Vlad Gheorghiţă: La acţiune a participat şi un elicopter IAR-330 Puma "SOCAT"

La pentru setul de întrebări: "Referitor la apărarea antiaeriană de la sol din zona Dobrogei a funcţionat, nu a funcţionat, a fost depistată de sistemele de ghepard drona respectivă şi de ce nu a fost ridicat şi un elicopter SOCAT pentru doborârea cu mitraliera?", şeful Statului Major al Apărării a răspuns astfel:

"A fost ridicat şi un elicopter IAR-330 Puma "SOCAT", a participat la această acţiune. Din punct de vedere al întrebării dumneavoastră nu vă pot da alte răspunsuri, pentru că vizează detalii operaţionale.

Repet: avem o operaţie în desfăşurare acolo, un dispozitiv de luptă, militari angajaţi, reguli de angajare stabilite, este o misiune de luptă pe timp de pace, în conformitate cu Legea 72. Nu vreau să intru în detalii operaţionale şi să punem în pericol securitatea şi integritatea militarilor din dispozitiv".