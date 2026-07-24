La Padina se caută resturile dronei doborâte de avionul F-16. Sunt zeci de militari și jandarmi implicați, toată zona a fost izolată

La Padina se caută resturile dronei doborâte de avionul F-16 FOTO: Campus TV Buzău

Forțe ale MApN şi Jandarmeriei caută în zona Padina, din judeţul Buzău, resturile dronei care a fost doborâtă vineri dimineaţă de un avion F-16, așa cum se vede în imaginile transmise de Campus TV Buzău.

O zonă extinsă, în care se presupune că au căzut bucăţi ale dronei doborâte, a fost izolată.

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Și președintele Nicușor Dan a anunțat, într-un mesaj postat pe Facebook, că se cercetează zona pentru a fi găsite resturile dronei.

„În prezent, echipele instituţiilor cu atribuţii cercetează zona pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a spus președintele pe rețeaua socială, la scurt timp după ce a făcut public anunțul despre doborârea dronei.

Prima dronă doborâtă deasupra României

O aeronavă F-16 a Forţelor Aeriene Române, decolată de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti, a doborât vineri cu o rachetă drona la peste o oră după pătrunderea în spaţiul aerian naţional, lovirea având loc deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina, din judeţul Buzău, după ce aparatul străin a fost monitorizat pe durată traseului său.

Președintele Nicușor Dan a anunțat operațiunea vineri, la câteva minute după ce ea a avut loc.

Aeronava de tip F-16 care a doborât drona în sudul județului Buzău a decolat de pe aeroportul militar de la Borcea. Piloții au așteptat, au zburat subsonic, au făcut diferite manevre deasupra și dedesubtul dronei, care zbura la o înălțime destul de joasă față de pământ, față de locuințele din acea zonă.

„O aeronavă F-16 a Forţelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, aflată vineri, 24 iulie, în misiune de monitorizare şi urmărie a unei drone intrată în spaţiul aerian naţional, a angajat ţinta aeriană cu o rachetă şi a doborât-o deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina, judeţul Buzău. Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat vineri, 24 iulie, la ora 9:39, o ţintă aeriană la o distanţă de aproximativ 20 km Est de Sulina, care a pătruns în spaţiul aerian naţional, pe traiectul Sulina-Brăila-Feteşti-Buzău”, a transmis MApN.

Conform sursei citate, pentru monitorizarea situaţiei, de la sol au fost ridicate mai multe avioane de luptă.

„Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu şi două aeronave de luptă F-16 ale Forţelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, aflate în Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană, au decolat la ora 09:48, respectiv 10:56, pentru monitorizarea situaţiei. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din judeţele Tulcea şi Brăila, fiind transmise mesaje RO-Alert. La ora 11.02, aeronava F-16 a Forţelor Aeriene Române a angajat ţinta şi a doborât-o”, a menţionat comunicatul MApN.

Vineri, la nivelul judeţului Buzău a fost emis un mesaj RO-Alert privind un posibil zbor al unei drone în zona de câmpie din sudul judeţului.