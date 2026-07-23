Un lac de acumulare renaște după 12 ani. Barajul Leșu este umplut cu apă în proporție de 15%

Barajul, construit pe vremea lui Ceaușescu și situat în Valea Iadului, a fost închis în urmă cu 10 ani din cauză că pierdea apă. Foto: Captură video Apele Române Crișuri

Un lac de acumulare din România, care „timp de peste un deceniu a fost doar un pârâu de munte”, renaște. Apele Românie Crișuri a transmis, joi, într-un mesaj pe Facebook, că procedura de reumplere a început în luna mai și, în prezent, Barajul Leșu este umplut cu apă în proporție de 15%.

„După 12 ani, lacul revine la viață. Începută în luna mai, procedura de reumplere a acumulării a ajuns deja la 15% din volumul de retenție. Încet, dar sigur, luciul de apă revine acolo unde, timp de peste un deceniu, a fost doar un pârâu de munte, a transmis Apele Române Crișuri.

Directorul Apelor Române Crișuri, Pasztor Sandor, a subliniat că investiția include și „insule plutitoare care contribuie la filtrarea naturală a apei”.

„Barajul Leșu este astăzi un exemplu de îmbinare a tehnologiei de ultimă generație cu grija pentru natură. În urma lucrărilor de reabilitare începute în mai 2025 și finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), barajul beneficiază de unul dintre cele mai performante sisteme de monitorizare a siguranței în exploatare din România. Investiția include, totodată, soluții dedicate protecției mediului – insule plutitoare care contribuie la filtrarea naturală a apei, sisteme de colectare a deșeurilor plutitoare și o scară de pești care reface conectivitatea ecosistemului acvatic”, a adăugat Pásztor Sándor, directorul Apelor Române Crișuri.

Barajul, construit pe vremea lui Ceaușescu și situat în Valea Iadului, a fost închis în urmă cu 10 ani din cauză că pierdea apă. În 2025, Apele Române anunțau că încep lucrările de reabilitare.