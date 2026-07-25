Antena 3 CNN Externe ChatGPT a picat în mai multe ţări din întreaga lume. Unii dintre utilizatori nu se pot autentifica. Anunţul făcut de OpenAI

ChatGPT a picat în mai multe ţări din întreaga lume. Unii dintre utilizatori nu se pot autentifica. Anunţul făcut de OpenAI

A.E.D.
<1 minut de citit Publicat la 14:10 25 Iul 2026 Modificat la 14:14 25 Iul 2026
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poza in care apare o persoana care tine in mana stanga un telefon deschis si se vad mai multe aplicatii, printre care si ChatGPT
ChatGPT a picat în mai multe state din întreaga lume. Sursa foto: Hepta

ChatGPT, instrumentul inteligenţei artificiale generative al OpenAI, se confruntă sâmbătă cu o întrerupere majoră a serviciului, utilizatori din întreaga lume raportând că nu se pot autentifica în conturi sau accesa conversațiile, relatează The Independent. Incidentul se întâmplă la patru zile după ce s-a aflat că un experiment OpenAI a scăpat de sub control: două modele AI au evadat și au spart o platformă globală de inteligență artificială.

Conform sursei citate, problemele au început sâmbătă, în jurul orei 13:00, ora România.

Pe pagina serviciilor OpenAI se precizează că platforma "se confruntă cu probleme" și înregistrează "o rată ridicată de erori".

"Noi am aplicat măsuri de remediere și monitorizăm procesul de revenire", s-a transmis în comunicatul OpenAI.

Întreruperea afectează și API-urile OpenAI, precum și platforma de programare Codex.

Întrebarea "Nu funcționează ChatGPT?" este în tendințe pe Google, astăzi, 25 iulie 2026, iar peste 3.000 de utilizatori au semnalat pe site-ul DownDetector că chatbot-ul nu funcționa sâmbătă dimineața.

Potrivit DownDetector, 79% dintre raportările privind problemele OpenAI au vizat ChatGPT, 9% aplicația mobilă, iar 8% platforma de programare Codex.

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Etichete: chatGPT chatbot probleme utilizatori OpenAI experiment inteligenta artificiala comunicat

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