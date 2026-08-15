O pată uriașă de petrol se extinde în Golful Persic din cauza unui vas bombardat. Iranul cere despăgubiri de „un trilion de dolari”

Reziduuri petroliere se acumulează în apele puțin adânci de coastă ale insulei Qeshm, Iran, joi, 13 august 2026, pe fondul atacurilor din timpul războiului asupra navelor și infrastructurii din Strâmtoarea Ormuz și din împrejurimi. Foto: Profimedia Images

Iranul susține că a suferit prejudicii de „un trilion de dolari” după ce reziduuri petroliere provenite de la o navă vrachier bombardată au ajuns pe insula iraniană Qeshm și în pădurile sale protejate de mangrove, relatează Euronews. De asemenea, un petrolier rusesc din „flota-fantomă”, vizat de sancțiuni și eșuat în largul Omanului, a provocat o pată de petrol care s-a extins pe peste 2.000 de kilometri pătrați și a poluat 40 de kilometri din litoralul Omanului.

O pată de petrol a ajuns pe insula iraniană Qeshm, iar o altă deversare, mult mai mare, provenită de la un petrolier rusesc din „flota din umbră” avariat, poluează coasta sudică a Omanului, în timp ce războiul din Golf începe să producă primele consecințe importante asupra mediului.

Reziduuri petroliere de culoare închisă au apărut la începutul acestei săptămâni de-a lungul coastelor insulei Qeshm, răspândindu-se de la plaja Soza până în zona Shib Deraz și în pădurile de mangrove Hara, în apropierea satului Naqasheh.

Oficialii iranieni din domeniul mediului au declarat că operațiunile de curățare eliminaseră în mare parte pata până miercuri seară, deși monitorizarea continuă.

Iranul cere despăgubiri

Ministerul iranian de externe a afirmat că primele indicii arată că sursa poluării ar fi un vrachier străin și a cerut despăgubiri din partea celor responsabili.

„Refacerea ecosistemului marin al Strâmtorii Ormuz, Golfului Persic și Mării Omanului și prevenirea unei poluări suplimentare trebuie să facă parte din orice viitoare măsuri de gestionare a Strâmtorii Ormuz”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de externe, Esmail Baghaei.

„Toate părțile care beneficiază de transportul comercial prin această cale navigabilă au responsabilitatea juridică și morală de a remedia daunele aduse mediului”, a adăugat el.

Baghaei a spus că incidentul reprezintă „doar un exemplu” al poluării acumulate de-a lungul mai multor decenii, susținând că aceasta a provocat „pagube de un trilion de dolari zonelor de coastă ale Iranului”.

„Cine este responsabil pentru despăgubirea acestor pierderi și pagube: țările care consumă energia ieftină exportată din regiune, companiile de asigurări maritime sau statele agresoare și partenerii lor?”, a întrebat Baghaei.

„O rană pe care Iranul și-a provocat-o singur”

TankerTrackers, un serviciu de monitorizare maritimă, a scris că imaginile din satelit indică nava Minoan Pioneer drept cea mai probabilă sursă a petei, un vrachier sub pavilion liberian și administrat de o companie greacă, lovit de un proiectil pe 3 august, la aproximativ 37 de kilometri nord-est de Khasab, în guvernoratul Musandam din Oman.

Atacul a provocat un incendiu, a dus la pierderea completă a alimentării cu energie în sala mașinilor și a lăsat un membru al echipajului dat dispărut. Mai multe companii de securitate maritimă atribuie atacul forțelor iraniene, invocând tiparul incidentelor anterioare din zonă. Iranul nu a confirmat și nici nu a negat implicarea.

„Deversarea a traversat apoi strâmtoarea și a ajuns în Iran”, a transmis TankerTrackers pe Twitter, descriind situația drept „o rană pe care Iranul și-a provocat-o singur”.

Normele internaționale privind despăgubirile complică, însă, poziția Iranului: Fondurile internaționale de compensare pentru poluarea cu hidrocarburi exclud în mod explicit răspunderea pentru pagubele provocate de acte de război sau ostilități.

Qeshm este cea mai mare insulă din Golful Persic, cu o suprafață de aproximativ 1.500 de kilometri pătrați. Pădurile de mangrove Hara acoperă aproximativ 20.000 de hectare și reprezintă zone de reproducere și hrănire pentru pești, păsări migratoare și mamifere marine.

Coastele sudice ale insulei sunt zone de cuibărit pentru țestoasa de mare cu cioc de șoim, clasificată drept specie în pericol critic de dispariție de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii.

Oman: un petrolier rusesc din „flota din umbră” deversează petrol spre coastă

O altă criză de mediu se desfășoară la aproximativ 500 de kilometri spre sud-est, unde Caroline Bezengi, un petrolier de tip Suezmax care transportă aproximativ un milion de barili de țiței rusesc, pierde petrol de când a eșuat în iunie în apropierea insulelor Hallaniyat, în largul coastei Dhofar din Oman.

Nava a plecat în aprilie din portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră și a fost lovită de o explozie la 8 iunie, în timp ce se afla în largul coastelor Yemenului. Echipajul a fost evacuat fără ca cineva să fie rănit. Ulterior, petrolierul a eșuat pe stânci în apropierea insulei Jazirat Al Qibliyyah.

Nicio parte nu și-a asumat responsabilitatea pentru explozie. UE și Regatul Unit au sancționat Caroline Bezengi pentru transportul de țiței rusesc. Atât proprietarul înregistrat al navei, cât și operatorul acesteia au sediul în China.

Pata de petrol s-a extins rapid. De la 45 de kilometri pătrați la 26 iulie, aceasta a ajuns la aproximativ 150 de kilometri pătrați până la 2 august, la 390 de kilometri pătrați potrivit evaluării făcute luni chiar de autoritățile din Oman și la peste 2.000 de kilometri pătrați, potrivit unei analize a imaginilor din satelit realizate miercuri de Reuters.

Petrolul a ajuns pe plajele de la Ras Madrakah, pe teritoriul continental al Omanului, poluând până la 40 de kilometri de coastă. Organizația Maritimă Internațională a confirmat miercuri că petrolul ajunsese la țărm.

Insulele Hallaniyat, declarate rezervație naturală anul trecut de sultanul Omanului, Haitham bin Tarik, găzduiesc balene cu cocoașă din Marea Arabiei, cormorani de Socotra, țestoase marine amenințate și recife de corali.

Sezonul musonic aduce în regiune, din iunie până în septembrie, condiții maritime și meteorologice imprevizibile.

„Flota din umbră” a Rusiei este alcătuită din câteva sute de petroliere vechi, care îi permit Moscovei să continue exporturile de petrol în ciuda sancțiunilor occidentale impuse după invadarea Ucrainei în 2022.