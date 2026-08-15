De la cei 4 martori la contractul prenupțial: noi detalii au ieșit la iveală despre nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez

Cei doi au anunțat că sunt logodiți la data de 11 august 2025. Foto: Getty Images

Georgina Rodriguez și-a păstrat numele de familie după ce s-a căsătorit cu internaționalul Cristiano Ronaldo, potrivit certificatului de căsătorie obținut de publicația Jornal de Noticias din Portugalia. De asemenea, cei doi au semnat un contract prenupțial cu o zi înainte să se căsătorească. La cununia civilă, care a avut loc la un an după ce s-au logodit, au fost prezenți doar cei cinci copii pe care îi au împreună cei doi și alți patru martori, scrie și Euronews.

Noi informații au ieșit la iveală despre cea mai așteptată nuntă din 2026. Potrivit Jornal de Noticias, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit în locuința lor din Cascais, la data de 11 august, la ora 13.30.

Pe lângă cei cinci copii ai cuplului, la cununia civilă au mai fost invitați Miguel Paixao, prieten din copilărie cu fotbalistul, Ivana Rodrsguez, sora Georginei, dar și Jose Rodriguez Sangil și Monica Gonzalez Martinez, un bijutier spaniol și soția lui.

În documentul publicat de Jornal de Noticias nu apar că ar fi fost prezente la ceremonie mama lui Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, sau surorile lui, Elma și Katia Aveiro.

Cei doi au fost cununați de Maria Manuel Folhadela de Oliveira, un ofițer de stare civilă care a venit din orașul Porto pentru a oficia ceremonia.

Documentul a mai scos la iveală că fotbalistul portughez și soția lui au optat pentru regimul separației de bunuri. În acest regim, fiecare dintre soți păstrează, în general, ca bunuri proprii atât activele pe care le deținea înainte de căsătorie, cât și pe cele dobândite ulterior.

Totuși, acesta nu este un model standard pentru căsătoriile din Portugalia, iar cuplurile care îl aleg trebuie să semneze un contract prenupțial. În cazul lui Cristiano Ronaldo și al Georginei Rodriguez, documentele arată că documentul a fost semnat cu o zi înainte de ziua în care a avut loc cununia, la un notar din Lisabona.

Mai mult, Jornal de Noticias scrie că ambii și-au păstrat numele de familie de dinainte de căsătorie și au trecut în continuare adresa din Riad, Arabia Saudită, drept domiciliul de rezidență.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez formează un cuplu din 2016. Cei doi au anunțat că s-au logodit la data de 11 august 2025.

Contrar așteptărilor, cei doi au ales o cununie discretă. De fapt, cu o duminică înainte, sute de oameni s-au strâns la Catedrala Funchal din Madeira, locul unde s-a născut fotbalistul, convinși că acolo se vor căsători cei doi.