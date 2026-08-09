Dezamăgire în Madeira. Mii de oameni au venit la catedrală, la "nunta" lui Ronaldo cu Giorgina. Mirii erau însă alții

Tabloidele britanice continuă să publice informații despre locul și data la care Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-ar căsători. FOTO: Getty Images

În timp ce tabloidele britanice continuă să publice informații despre locul și data la care Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-ar căsători, fanii cuplului sunt tot mai nerăbdători să surprindă ceremonia care, deocamdată, rămâne doar un zvon. Sâmbătă, în jur de 2.000 de persoane s-au adunat în fața Catedralei Sé din Funchal, pe insula Madeira ca să-i vadă pe celebrii miri. Entuziasmul s-a transformat însă în dezamăgire când mulțimea a constatat că mirii erau alții, scrie Euronews.

Ceremonia avea o ușoară întârziere, deoarece mireasa, conform tradiției, urma să sosească ultima.

În cele din urmă, aproximativ 2.000 de oameni s-au strâns în fața lăcașului de cult, mulți dintre ei ținând telefoanele ridicate pentru a filma momentul. Entuziasmul s-a transformat însă în dezamăgire când mulțimea a constatat că mireasa nu era Georgina Rodríguez, ci Nicole. Nici mirele care o aștepta la altar nu era Cristiano Ronaldo, ci Fábio.

Pentru Fábio și Nicole, un cuplu portughez stabilit în Franța, nunta a devenit astfel un eveniment mult mai animat decât se așteptau. "Ne simțim ca niște celebrități", a glumit unul dintre invitați pentru Diário de Notícias da Madeira.

Unele persoane au călătorit special în Madeira pentru a asista la ceea ce ar fi putut deveni cea mai mediatizată nuntă a anului, dacă zvonul lansat de presa britanică s-ar fi confirmat.

Printre acestea s-a aflat și fiica cea mare a Helenei Ferro Gouveia, fostă jurnalistă și comentatoare la CNN Portugal. Aceasta a povestit că fiica sa, o admiratoare înfocată a lui Cristiano Ronaldo, a venit special din Germania pentru a surprinde măcar câteva imagini de la presupusa nuntă. În schimb, a asistat la ceremonia lui Fábio și Nicole.

Deocamdată, informațiile despre căsătoria lui Ronaldo cu Georgina rămân simple speculații alimentate de presa mondenă națională și internațională. Unele publicații au mers până la prezentarea unor detalii despre ceremonii complet fictive.

Cu o săptămână înainte, presa susținea cu insistență că Ronaldo și Georgina urmau să se căsătorească sâmbătă, 2 august, la Quinta da Regaleira din Sintra. Ulterior, tabloidul britanic The Sun a scris că ceremonia ar fi programată pentru 8 august, la ora 15.00, în Catedrala din Funchal, iar petrecerea ar urma să se desfășoare la hotelul Savoy Palace. Speculațiile au fost alimentate și de faptul că două etaje ale hotelului de lux fuseseră rezervate în acea zi pentru un eveniment privat.

Presiunea exercitată de presa internațională a fost atât de mare, încât Dieceza de Funchal a publicat imagini de la nunta reală, cea a lui Fábio și Nicole, pentru a clarifica situația și a elibera zona din fața catedralei.

"După multă agitație în stradă, provocată de numărul mare de jurnaliști și turiști, am reușit în cele din urmă să închidem biserica și să celebrăm ceremonia", a transmis dieceza într-o postare publicată pe Facebook.

Zvonurile continuă să se răspândească în special pe rețelele sociale, unde celebrul cuplu a fost "căsătorit" de mai multe ori. Au apărut inclusiv fotografii și înregistrări video trucate cu inteligență artificială, în care la presupusa ceremonie participă vedete ale fotbalului precum Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi și Neymar.

Tot rețelele sociale oferă însă și indicii care contrazic aceste informații, mai ales prin postările persoanelor apropiate de Cristiano Ronaldo.

De exemplu, sora fotbalistului, Kátia Aveiro, a anunțat pe Instagram că se află la Lisabona și că va rămâne în capitala Portugaliei "încă câteva zile". Este greu de crezut că aceasta ar fi ales să lipsească de la nunta fratelui său.