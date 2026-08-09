De ce Lidl le interzice angajaților din Germania să mai aleagă mașini electrice de serviciu

2 minute de citit Publicat la 11:00 09 Aug 2026 Modificat la 11:00 09 Aug 2026

Decizia de a suspenda comenzile pentru autoturisme electrice noi a fost luată din cauza instabilității actuale a pieței auto. Foto: Profimedia Images

Grupul german Schwarz, proprietarul lanțurilor Lidl și Kaufland, a decis să suspende temporar comenzile pentru autoturisme electrice destinate angajaților din Germania. Măsura este surprinzătoare, având în vedere că firma investește puternic în proiecte de sustenabilitate și în extinderea infrastructurii de încărcare pentru vehicule electrice, potrivit Welt.

Decizia vine în contextul în care mașinile electrice beneficiază în Germania de facilități fiscale importante atunci când sunt oferite ca autoturisme de serviciu. Pentru un vehicul electric, angajatul plătește impozit doar pentru echivalentul a 0,25% din prețul de listă al mașinii în fiecare lună, în timp ce pentru un automobil cu motor termic procentul este de 1%.

De exemplu, pentru un autoturism evaluat la 60.000 de euro, avantajul impozabil este calculat la 150 de euro pe lună în cazul unei mașini electrice și la 600 de euro pentru una cu motor pe benzină sau motorină.

Tocmai aceste avantaje fiscale au făcut ca multe dintre mașinile electrice noi vândute în Germania să ajungă în flotele companiilor, în special prin contracte de leasing.

De ce a renunțat grupul Schwarz la mașinile electrice

Spre deosebire de majoritatea marilor companii, grupul Schwarz nu își ia mașinile de serviciu în leasing, ci le cumpără, le utilizează câțiva ani, apoi le revinde ca vehicule second-hand.

Potrivit unui purtător de cuvânt al companiei, decizia de a suspenda comenzile pentru autoturisme electrice noi a fost luată din cauza instabilității actuale a pieței auto și a modificărilor din cadrul legislativ.

În realitate, principala problemă este deprecierea rapidă a mașinilor electrice pe piața second-hand din Germania. Valoarea lor de revânzare este considerabil mai mică decât cea a modelelor cu motoare convenționale, ceea ce reduce rentabilitatea investiției pentru companie.

Cererea pentru mașinile electrice second-hand este redusă

Un alt motiv invocat este interesul scăzut pentru vehiculele electrice rulate.

Evoluția rapidă a tehnologiei face ca multe modele lansate în urmă cu doar câțiva ani să pară deja depășite din punctul de vedere al autonomiei, vitezei de încărcare sau al sistemelor software.

În plus, stimulentele fiscale care favorizează cumpărarea mașinilor electrice noi nu se aplică și pe piața vehiculelor second-hand, unde cumpărătorii sunt mult mai atenți la preț și la costurile pe termen lung.

Compania spune că nu renunță la obiectivele de mediu

Grupul Schwarz insistă că măsura nu reprezintă o schimbare a strategiei sale privind protecția mediului.

Reprezentanții companiei susțin că obiectivul de a ajunge la emisii nete zero până în 2050 rămâne neschimbat și că dezvoltarea mobilității electrice continuă să fie un element important al acestui plan.

În afara Germaniei, compania continuă să introducă autoturisme electrice în flotele sale, iar angajaților din Germania le sunt oferite și alte opțiuni de mobilitate, precum biciclete de serviciu sau abonamente pentru transportul public.

Grupul operează mii de stații de încărcare

Paradoxal, compania este unul dintre cei mai importanți operatori de stații de încărcare pentru vehicule electrice din Europa.

La finalul anului financiar 2025, grupul avea peste 24.000 de puncte de încărcare instalate în aproape 7.000 de locații, majoritatea în apropierea magazinelor Lidl și Kaufland. Potrivit companiei, numărul acestora a crescut cu aproximativ 245% în ultimii cinci ani.

Conducerea precizează că decizia privind mașinile de serviciu va fi reanalizată dacă situația pieței se va schimba.

Nu toate companiile au făcut același pas

Printre puținele mari companii germane care cumpără direct mașinile pentru flotele proprii, în loc să le ia în leasing, se numără și Deutsche Bahn.

Reprezentanții operatorului feroviar au recunoscut că deprecierea mai accentuată a mașinilor electrice reprezintă o provocare și pentru ei, însă au precizat că, deocamdată, nu intenționează să renunțe la achiziția acestor vehicule. Alegerea autoturismelor se face, spun aceștia, pe baza unui echilibru între costuri, necesitățile operaționale și obiectivele de sustenabilitate.