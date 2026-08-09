„Marele Canion al Scoției” a fost scos la vânzare. Locul spectaculos a apărut în serialul „Outlander”. Foto: Getty Images

Finnich Glen a devenit celebru în întreaga lume după ce formațiunea cunoscută drept The Devil’s Pulpit a fost folosită în primul sezon al popularului serial romantic „Outlander”.

Nu este niciodată prea târziu să-ți schimbi cariera. Sunt destui oameni care devin avocați mai târziu în viață sau renunță la munca de birou pentru a îmbrăca halatul medical. Dar cum ar fi să administrezi o atracție turistică din Scoția, devenită celebră datorită serialului „Outlander”? Dacă sună ca viața la care ai visat, poate merită să arunci o privire peste anunțul publicat de Christie & Co.

Finnich Glen, supranumit „Marele Canion al Scoției”, a fost scos la vânzare. Proprietatea se întinde pe aproximativ 9,3 hectare și are în centru un defileu de gresie care ajunge, în unele locuri, la o adâncime de aproape 24 de metri, scrie Euronews.

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De-a lungul timpului, zona a fost folosită frecvent ca loc de filmare și a apărut în producții precum „King Arthur”, „Sherlock Holmes” și „Taggart”. Finnich Glen a devenit însă mult mai cunoscut după ce The Devil’s Pulpit a fost transformat în izvorul fictiv St Ninian’s Spring, în primul sezon al serialului „Outlander”.

Situat la doar 15 minute de mers cu mașina la sud de Loch Lomond și la aproximativ 30 de minute la nord de Glasgow, locul este vizitat anual de aproximativ 70.000 de oameni.

Un avantaj important pentru viitorul proprietar este faptul că există deja aprobări pentru construirea unui centru pentru vizitatori, cu o cafenea sau un restaurant, precum și a unei parcări dedicate și a unui spațiu pentru evenimente. Potrivit estimărilor, aceste investiții ar putea duce numărul anual al turiștilor la peste 300.000.

Actualii proprietari, David și Carole Young, au decis să vândă pentru că vor „să predea proiectul unei persoane care are viziunea și entuziasmul necesare pentru a-l duce mai departe”.

„Această oportunitate va atrage cumpărători care vor să dezvolte o afacere și să creeze o experiență turistică unică, de importanță națională, într-un cadru spectaculos”, a declarat Mark Lavery, director pentru retail și agrement în cadrul Christie & Co, compania care se ocupă de vânzare.

„Este un loc important din punct de vedere istoric, deja cunoscut ca atracție turistică și care beneficiază de autorizații de construire aprobate. Posibilitățile de dezvoltare sunt interesante, iar cei interesați sunt încurajați să ne contacteze”, a adăugat el.

Impactul serialului „Outlander” asupra turismului din Scoția

Seria de cărți „Outlander” spune povestea lui Claire Randall, o asistentă medicală britanică ce călătorește în timp până în Scoția secolului al XVIII-lea, după ce atinge un cerc de pietre în timpul lunii de miere petrecute la Inverness.

Acolo îl întâlnește pe Jamie Fraser, un atrăgător războinic din Highlands, cu care intră inițial în conflict, înainte de a se îndrăgosti de el.

Seria de cărți scrisă de Diana Gabaldon, publicată pentru prima dată în 1991, era deja foarte cunoscută, însă adaptarea pentru televiziune, difuzată din 2014 până la începutul acestui an, i-a adus o popularitate și mai mare.

Impactul asupra turismului din Scoția a fost uriaș. Chiar dacă nu se poate spune cu exactitate câți oameni au mers în această țară sperând să se alăture clanului Mackenzie, numărul vizitatorilor la obiectivele turistice care au apărut în serial a crescut, în medie, cu 19%, potrivit VisitScotland.