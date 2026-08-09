O româncă a fost închisă pe nedrept în Italia. Acum va primi peste 260.000 de euro despăgubiri

Femeia fusese deja judecată și condamnată în România pentru aceleași fapte. Foto: Getty Images

O româncă în vârstă de 57 de ani va primi despăgubiri de 261.760 de euro din partea statului italian, după ce a petrecut aproape trei ani în detenție și alte opt luni în arest la domiciliu, deși, potrivit instanțelor, nu ar fi trebuit să fie arestată niciodată, potrivit Il Gazzettino.

Decizia a fost luată de Curtea de Apel din Bari, care a constatat că femeia fusese deja judecată și condamnată în România pentru aceleași fapte. În aceste condiții, arestarea și încarcerarea sa în Italia au încălcat principiul juridic „ne bis in idem”, potrivit căruia o persoană nu poate fi judecată sau condamnată de două ori pentru aceeași faptă.

Din suma totală acordată, 234.876 de euro reprezintă despăgubiri pentru cei aproape trei ani petrecuți în penitenciar, iar alți 26.883 de euro pentru cele 228 de zile în care femeia s-a aflat în arest la domiciliu.

Condamnată în lipsă, fără să știe că era căutată

Cazul își are originea în 2007, când Tribunalul din Trani a condamnat-o în lipsă la nouă ani de închisoare. Procurorii italieni au acuzat-o că făcea parte dintr-o rețea care recruta tinere din România sub pretextul că le oferă locuri de muncă în Italia ca îngrijitoare, însă acestea ajungeau să fie exploatate sexual. Printre acuzații s-au numărat constituirea unui grup infracțional organizat, favorizarea și exploatarea prostituției, inclusiv a minorilor, precum și infracțiuni legate de imigrația ilegală.

În paralel însă, autoritățile române desfășurau propria anchetă privind aceeași rețea. Procesul din România s-a încheiat primul, iar femeia și-a executat pedeapsa în țară, fără să știe că în Italia fusese condamnată pentru aceleași fapte.

Arestată la graniță

Situația a ieșit la iveală în urmă cu șapte ani, când românca a încercat să intre în Italia prin punctul de frontieră de la Trieste. La controlul de frontieră a fost arestată în baza mandatului emis de autoritățile italiene, despre existența căruia susține că nu știa.

Femeia a fost încarcerată în penitenciarul Giudecca, iar ulterior a fost plasată în arest la domiciliu.

După arestare, magistrații italieni au început să verifice dacă faptele pentru care fusese condamnată în Italia coincideau cu cele pentru care fusese deja condamnată în România.

Între timp, Curtea de Apel din Craiova refuzase deja să recunoască hotărârea instanței italiene, motivând că aceasta viza exact aceleași infracțiuni pentru care femeia fusese deja judecată în România.

La câteva luni după arestare, Tribunalul din Trani și-a revocat propria sentință pentru acuzațiile care se suprapuneau cu cele soluționate de instanțele române, aplicând principiul „ne bis in idem”. Au urmat însă mai multe contestații la Curtea de Casație, astfel că românca a fost eliberată definitiv abia după 996 de zile petrecute în detenție și în arest la domiciliu.

Ulterior, asistată de avocatul Matteo Lazzaro, femeia a solicitat despăgubiri pentru privarea nelegală de libertate. Curtea de Apel din Bari i-a dat dreptate și a obligat statul italian să îi plătească 261.760 de euro pentru perioada în care a fost închisă pe nedrept.