Un mister vechi de secole a fost elucidat: Cercetătorii au aflat cine a construit, de fapt, sicriele suspendate ale Chinei

Cele mai vechi sicrie suspendate din China au aprox. 3.000 de ani, iar cele mai noi, în jur de 1.500 de ani. Sursă colaj foto: Profimedia Images

Timp de mai multe secole, sicriele din lemn suspendate pe stânci abrupte din China au reprezentat un mister pentru arheologi, care au încercat să afle cine erau oamenii care practicau această neobișnuită tradiție funerară. Recent, în urma unor noi cercetări bazate pe ADN-ul antic, s-a aflat răspunsul la această veche enigmă, relatează Daily Galaxy. Celebrele sicrie suspendate din China au atras de-a lungul timpului turişti din toate colţurile lumii.

Un nou studiu bazat pe analiza ADN-ului a identificat, în sfârșit, comunitățile care au creat misterioasele "sicrie suspendate" ale Chinei, o practică funerară veche de mii de ani, prin care sicriele din lemn erau amplasate pe versanți stâncoși. Cercetătorii au descoperit că acele populații antice sunt, de fapt, strămoșii actualului popor Bo, care trăiește și astăzi în sud-vestul Chinei, potrivit sursei citate.

Timp de generații, arheologii au fost fascinați de aceste morminte neobișnuite, descoperite în sudul Chinei și în Asia de Sud-Est. Sicriele din lemn, adesea fixate pe stânci abrupte sau ascunse în peșteri montane, au rezistat secole la rând, în timp ce identitatea oamenilor care le-au construit a rămas necunoscută.

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ADN-ul a dezvăluit identitatea unui popor dispărut

Noul studiu, publicat în revista Nature Communications, a folosit analiza ADN antic pentru a investiga originile acestei practici funerare. Potrivit cercetătorilor chinezi, rezultatele arată o legătură genetică directă între populațiile antice înhumate în sicriele suspendate și populațiile moderne cu ascendență Bo.

Descoperirea oferă, de asemenea, noi informații despre migrațiile și legăturile dintre comunitățile care au trăit în sudul Chinei și în Asia de Sud-Est în urmă cu mii de ani. Studiul sugerează că oamenii care au creat această tradiție erau înrudiți cu populații antice ce au trăit în regiune, în urmă cu mii de ani.

Pentru a afla cine se afla în spatele acestei tradiții funerare, oamenii de știință au analizat materialul genetic provenit de la 11 persoane descoperite în patru situri cu sicrie suspendate din China. Unele dintre rămășițe au o vechime de peste 2.000 de ani, oferind cercetătorilor o ocazie rară de a compara ADN-ul populațiilor antice cu cel al oamenilor de astăzi.

În plus, echipa de cerctători a analizat și ADN-ul a patru persoane descoperite în sicrie din trunchiuri de copac, aflate într-o peșteră din nord-vestul Thailandei. Cele mai vechi dintre aceste rămășițe datează de aproximativ 2.300 de ani. Ulterior, oamenii de ştiinţă au comparat aceste genomuri antice cu ADN-ul a 30 de persoane în viață de origine Bo.

Rezultatele au arătat că indivizii îngropați în sicriele suspendate sunt înrudiți genetic cu actualele comunități Bo. Autorii studiului au subliniat că acest lucru oferă dovezi puternice că poporul Bo este descendent al celor care practicau tradiția funerară de pe stânci.

Descoperirile confirmă ceea ce sugerau de mult timp documentele istorice și tradițiile locale: poporul Bo nu era doar asociat cu sicriele suspendate, ci chiar comunitatea care le-a construit.