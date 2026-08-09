Insula superbă din Italia mai ieftină decât Amalfi şi considerată a fi „cel mai bine păstrat secret” al Europei

5 minute de citit Publicat la 10:00 09 Aug 2026 Modificat la 10:39 09 Aug 2026

Insula Ischia, Italia. Foto: Getty Images

Pentru mulți turiști, Coasta Amalfi este definiția unei vacanțe italiene perfecte: sate colorate așezate pe stânci, drumuri spectaculoase de coastă, livezi de lămâi, hoteluri elegante și priveliști impresionante asupra Mării Tireniene.

Faima vine însă cu un preț pe măsură. Amalfi este una dintre cele mai căutate destinații din Italia, iar în sezon străzile, restaurantele și hotelurile sunt luate cu asalt de turiști. Prețurile pentru cazare pot deveni foarte mari, în timp ce găsirea unei mese la un restaurant popular sau a unui loc bun pentru fotografii poate fi o adevărată provocare.

Există însă o alternativă despre care tot mai mulți turiști vorbesc. Este o insulă italiană cu peisaje spectaculoase, hoteluri cochete, gastronomie excelentă și ape termale naturale, dar care nu este la fel de aglomerată și poate fi considerabil mai accesibilă.

Este vorba despre Ischia, o insulă aflată în Golful Napoli, la nord de Coasta Amalfi, scrie Express.

Ischia, alternativa mai liniștită la Amalfi

Ischia oferă multe dintre ingredientele care au transformat Coasta Amalfi într-una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Europa. Insula are vile elegante, peisaje spectaculoase, plaje, sate pitorești și restaurante în care vizitatorii pot descoperi gastronomia italiană.

Dar marele avantaj este atmosfera. În timp ce Amalfi și celelalte localități de pe coastă sunt renumite pentru aglomerația din lunile de vară, Ischia păstrează o atmosferă mai relaxată și mai autentică.

Insula este formată din mai multe localități, fiecare cu propriul caracter.

Ischia Porto este principala poartă de intrare pe insulă și este zona unde turiștii găsesc numeroase restaurante, magazine și terase.

Forio este cunoscut pentru plajele sale, străzile cochete și apusurile spectaculoase.

Sant'Angelo este un fost sat pescăresc, în mare parte pietonal, care are o atmosferă elegantă și relaxată.

Lacco Ameno este celebru pentru formațiunea stâncoasă din larg cunoscută drept „Il Fungo”, datorită asemănării sale cu o ciupercă.

Fiecare dintre aceste locuri oferă o perspectivă diferită asupra insulei, ceea ce face ca Ischia să fie potrivită atât pentru cei care își doresc o vacanță liniștită, cât și pentru turiștii interesați de plimbări, gastronomie și peisaje.

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Apele termale, una dintre marile atracții ale insulei

Unul dintre cele mai importante motive pentru care Ischia se diferențiază de alte destinații din sudul Italiei sunt apele sale termale bogate în minerale.

Izvoarele termale ale insulei au fost folosite încă din perioada Greciei și Romei antice. Astăzi, turiștii pot alege dintre numeroase centre spa, izvoare naturale și parcuri termale în care există piscine cu apă la temperaturi diferite.

Pentru cei care vor să combine o vacanță la mare cu relaxarea, Ischia poate fi o alegere ideală. Parcurile termale sunt răspândite în mai multe zone ale insulei și oferă experiențe care variază de la piscine în aer liber și băi termale până la tratamente spa și zone de relaxare cu vedere către mare.

Cazarea poate fi mai accesibilă decât în Amalfi

Un alt argument important pentru turiști este reprezentat de prețurile la cazare.

Spre deosebire de destinațiile italiene extrem de exclusiviste, Ischia are numeroase hoteluri independente și pensiuni de tip boutique. Insula nu este dominată în aceeași măsură de marile lanțuri hoteliere internaționale.

În anumite perioade, pot fi găsite camere la prețuri de aproximativ 40-60 de lire sterline pe noapte, deși tarifele diferă foarte mult în funcție de sezon, poziția proprietății și facilități.

În perioadele de vârf, prețurile pot crește considerabil. Luna iunie, de exemplu, poate ajunge la tarife medii de aproximativ 250 de lire sterline pe noapte în anumite perioade și pentru anumite categorii de cazare.

Cu toate acestea, pentru turiștii care caută o alternativă la Amalfi, diferența poate fi semnificativă.

Insula unde italienii încă se simt „acasă”

Unul dintre lucrurile care îi atrag pe turiști este faptul că Ischia nu pare construită exclusiv pentru turismul internațional.

Un vizitator din Țara Galilor a povestit despre experiența sa pe insulă și a descris-o drept o combinație între Sorrento și Capri, dar fără aglomerația și prețurile excesive ale celor două destinații.

„Am vizitat Ischia timp de o săptămână, la sfârșitul lui august și începutul lui septembrie, iar insula s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Este o insulă frumoasă în Golful Napoli, iar experiența poate fi rezumată ca Sorrento fără zgomot și agitație și Capri fără prețurile exagerate”, a povestit acesta.

Turiștii pot descoperi aici numeroase obiective, printre care Grădinile La Mortella, create pentru compozitorul britanic Sir William Walton, Castelul Ischia și parcul termal Negombo.

„Unele dintre atracții sunt cu adevărat extraordinare, inclusiv rafinatele Grădini La Mortella, create pentru compozitorul Sir William Walton, Castelul Ischia, care este cel mai bun pe care l-am vizitat vreodată, și Parcul Termal Negombo, unde te poți relaxa în piscine cu apă termală, într-unul dintre cele mai frumoase decoruri”, a mai spus turistul.

Amalfi sau Ischia?

Pentru cei care își doresc o vacanță în sudul Italiei, alegerea dintre Amalfi și Ischia depinde în cele din urmă de experiența căutată.

Amalfi oferă lux, peisaje spectaculoase și unele dintre cele mai fotografiate localități de coastă din Italia. Popularitatea sa înseamnă însă și aglomerație, prețuri ridicate și o experiență turistică foarte intensă în sezon.

Ischia oferă, la rândul său, peisaje mediteraneene, gastronomie, hoteluri elegante și experiențe de lux, dar într-un cadru mai relaxat. În plus, apele termale, satele pescărești, plajele și obiectivele istorice îi oferă o personalitate proprie.

Pentru turiștii care vor să descopere o parte mai puțin aglomerată a Italiei și să evite, pe cât posibil, costurile foarte ridicate ale unor destinații consacrate, Ischia poate fi una dintre cele mai interesante alternative la Coasta Amalfi.

Nu este de mirare că unii dintre cei care au ajuns aici au început să o numească „cel mai bine păstrat secret” al Italiei.

Iar dacă frumusețea Amalfi este deja bine cunoscută în întreaga lume, poate că farmecul Ischiei stă tocmai în faptul că încă mai păstrează senzația unei descoperiri.