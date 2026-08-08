Insula italiană unde s-a filmat o parte din „Odiseea” se pregătește pentru un val de turiști. Cum arată Itaca imaginată de Nolan

Autorităţile locale doresc să transforme asocierea cu filmul lui Nolan într-o atracţie de durată pentru Favignana, unde locuiesc circa 3.000 de persoane. Foto: Profimedia Images

Favignana, mica insulă italiană care a fost transformată de regizorul Christopher Nolan în Itaca lui Odiseu (Ulise) timp de câteva luni, speră acum ca blockbusterul „Odiseea” să atragă un număr mare de turiști, fără însă să cadă în capcana supraturismului. Investitori internaționali au anticipat deja atracția pe care o va exercita acest mic paradis din Marea Mediterană și au dat startul investițiilor pe insulă.

Favignana, cea mai mare dintre insulele Egadi, se află la o distanţă de 7 kilometri de coasta vestică a Siciliei şi a fost transformată în Itaca, insula lui Odiseu. Castello di Santa Caterina, o fortăreaţă aflată pe vârful cel mai înalt din Favignana, este palatul lui Ulise în film, potrivit Agerpres.

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„Odiseea”, lansat luna trecută la nivel internațional, a avut încasări de peste 264 de milioane de dolari în primul weekend în cinematografe. Este cel mai bun debut din cariera lui Nolan.

Filmul este o adaptare a epopeii lui Homer despre întoarcerea lui Odiseu în Itaca după încheierea Războiului Troian. Dincolo de povestea pe care Nolan a adus-o pe marile ecrane cu o distribuție de excepție, filmul este unic și din punct de vedere tehnic: este singura peliculă filmată în întregime în IMAX.

Autoritățile din Favignana vor acum să transforme cu filmul lui Nolan într-o atracţie de durată pentru insula cu 3.000 de locuitori.

Ce vor putea vedea turiștii

Cu sprijinul departamentului de cultură din Sicilia şi al Universal Pictures, o expoziţie permanentă s-ar putea deschide în octombrie în fosta fabrică de procesare a tonului Florio, care a fost folosită drept cartier general al producţiei.



„Ideea este de a permite vizitatorilor să experimenteze diferitele etape ale producţiei şi de a vedea o parte din costumele şi echipamentele folosite în film”, a declarat primarul Favignana, Giuseppe Pagoto, într-un interviu acordat Reuters.



Afacerile locale mizează pe tendinţa transformării locaţiilor de filmare în puncte de atracţie turistică, aşa cum s-a întâmplat cu serialul de televiziune „Inspector Montalbano”, care a stimulat turismul de-a lungul coastei sud-estice a Siciliei.



„Credem că întreg vestul Siciliei ar putea deveni mai atractiv vizitatorilor americani graţie Odiseea”, a declarat pentru Reuters Giacomo Incarbona, directorul asociaţiei operatorilor hotelurilor locale.

Echipa de producţie a „Odiseea” a petrecut mai multe luni pe insulă de la sfârşitul anului 2024 până în primăvara lui 2025, angajând circa 500 de figuranţi şi de lucrători. Pagoto a estimat că filmările au generat vânzări locale cuprinse între 1 milion de euro şi 2 milioane de euro.



Incarbona, al cărui hotel de trei stele a găzduit membrii departamentelor de coafură şi de machiaj, a spus că este impresionat de relaţia care s-a dezvoltat între echipele de producţie şi locuitorii din insulă.



„Nolan se plimba cu bicicleta prin oraş şi saluta pe toată lumea. Zendaya, care o interpretează pe Athena, stătea în piaţă şi citea o carte”, a spus el.

Investiții de lux pe insulă

Investitori internaţionali din America de Nord, Orientul Mijlociu şi India au contactat deja municipalitatea în legătură cu oportunităţile turistice de lux înaintea sezonului din 2027, a spus Mayor Pagoto.



Astfel, fostul sat de vacanţă abandonat Valtur urmează să fie transformat într-o staţiune de cinci stele, în timp ce istoricul palat Florio, din piaţa principală a insulei, este convertit într-un proiect hotelier de lux care se va deschide în iunie 2027.



„Timp de mai mulţi ani, rezidenţii au renovat locuinţe şi le-au transformat în pensiuni. În prezent, sunt mulţi antreprenori care investesc şi reamenajează principalele atracţii de pe insulă”, a spus Pagoto.

Totuși, Favignana speră să evite blestemul supraturismului, care a provocat tensiuni între localnici și turiști în zone faimoase precum Veneţia, Florenţa şi Dolomiţi.



„Un val de şoc ne-ar putea face rău”, a spus Incarbona, sperând ca filmul să extindă sezonul turistic şi nu să atragă o creştere a numărului de vizitatori în perioadele de vârf.



În perioada estivală, populaţia creşte de la 3.000 la 40.000-50.000 de locuitori, ceea ce pune presiune pe servicii.



„Va trebui să ne pregătim pentru o cerere mai mare începând cu curăţenia plajelor”, a spus Pagoto.



Municipalitatea a instalat 200 de balize în jurul insulei pentru a împiedica ambarcaţiunile care ancorează aproape de mal şi are în vedere măsuri suplimentare privind reglementarea fluxurilor de vizitatori.



O altă opţiune ar fi ca permisele pentru vehiculele aduse pe insulă să fie condiţionate de o durată minimă de şedere. Autorităţile doresc să crească durata medie a şederii de la cinci sau şase zile la o perioadă cuprinsă între 10 şi 15 zile.



Emanuela Amico, un rezident din Roma care vizitează frecvent insula, a spus că Favignana arată la fel ca întotdeauna.



„Nu s-a schimbat prea mult până acum. 'Castelul este iluminat de curând pe timp de noapte, iar pescarii care oferă excursii cu barca sunt nerăbdători să le povestească vizitatorilor despre film şi să le arate locurile în care au fost filmate scenele”, a spus ea.

Turismul cinematografic este un segment în creştere în industria de turism. Organizaţia Mondială a Turismului estimează că destinaţiile care apar în filmele de succes pot creşte numărul turiştilor cu 25% până la 40%, în timp ce Future Market Insights prognozează că acest sector ar putea valora aproape 157,5 miliarde de dolari la nivel global până în 2036.