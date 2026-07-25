„Așa cum a vrut Nolan”. Spectatori din toată lumea sunt furioși că nu pot vedea „Odiseea” la IMAX, iar cei care pot se plâng de preț

Nolan a devenit primul cineast care a filmat un întreg film cu o camera concepută special pentru peliculă proiectată în IMAX 70mm.Foto: Getty Images

Cinefili din toată lumea sunt furioși și susțin că regizorul Christopher Nolan e snob și elitist, deoarece a ales să filmeze „Odiseea” în întregime cu tehnologie IMAX și doar 41 de cinematografe îl pot proiecta așa cum a intenționat el, relatează Agerpres. Unii chiar au postat pe rețelele sociale filmări cu ei vizionând pelicula pe ecrane foarte mici. Chiar și cei care au un cinema cu sală IMAX în orașul lor sunt nemulțumiți: biletele sunt semnificativ mai scumpe.

Deși este un fenomen de box-office, „Odiseea”, în regia britanicului Christopher Nolan, stârneşte şi critici în mediul online. Cineastul este acuzat că promovează o formă de elitism prin alegerea acestui format, relatează sâmbătă AFP.



Odată cu această adaptare a poemului lui Homer şi cu o distribuţie care îi reuneşte pe Matt Damon şi Anne Hathaway în rolurile Ulise şi Penelopa, dar şi pe Zendaya, în rolul zeiţei Atena, Nolan a devenit primul cineast care a filmat un întreg film cu o camera concepută special pentru peliculă proiectată în IMAX 70mm.



Pentru a vedea rezultatul, un film de aproape trei ore într-un format mai înalt decât un cadru clasic şi care redă mai multe detalii, spectatorii s-au înghesuit în cinematografele IMAX.

În Franța, de exemplu, IMAX a generat peste 2,4 milioane de dolari pe parcusul primului weekend de difuzare, ceea ce reprezintă circa 21% din încasările filmului în acest weekend.



Există însă o problemă. Pathé Odysseum din Montpellier este singura sală echipată cu acest format de peliculă, iar cu trei-patru proiecţii pe zi, locurile sunt deja ocupate până pe 12 august.



Pentru spectatorii care doresc să vadă filmul, costul biletelor poate fi de asemenea un obstacol: 29,20 euro biletul, în comparaţie cu 17,20 euro pentru formatul clasic, proiectat în acelaşi cinematograf.

„Aşa cum a vrut Nolan”

Nu este o problemă doar în Franţa. La nivel global, doar 41 de cinematografe pot proiecta cu adevărat cel mai recent opus al lui Nolan pe peliculă de 70 mm.



Anticipând cererea, compania a echipat în ultimele luni 11 noi săli cu acest format specific, printre care şi pe cea din Montpellier. Acestea pot proiecta rola de film care, derulată, măsoară 18 kilometri lungime şi cântăreşte 270 de kilograme.



Mai mult de jumătate din sălile IMAX 70 mm se află în Statele Unite, iar o ţară precum India, cu 1,5 miliarde de locuitori, nu are nici măcar una.



„Crearea unui film într-un format pe care majoritatea oamenilor nu va putea niciodată să-l experimenteze aşa cum s-a dorit nu este maniera în care trebuie să lucreze un autor de cinema mondial”, a scris jurnalistul Harsh Tiwari într-un articol publicat de The Print, un site indian de informare şi opinie.



Pentru marea majoritate a spectatorilor care vor să vadă „Odiseea” într-un cinematograf care nu este echipat cu această tehnologie, filmul este proiectat într-o versiune adaptată, cu un cadru mai strâns.



„Nu e corect. Doar câteva persoane vor putea descoperi adevărata versiune a lui Nolan”, a criticat utilizatorul @CinemaRythmes pe reţeaua X.



Pe TikTok şi Instagram, câţiva internauţi au ironizat un presupus snobism al lui Nolan în ceea ce priveşte formatul filmându-se în timp ce priveau filmul pe un mic ecran, pe un ceas, pe afişajul unui frigider şi afirmând că este „aşa cum a vrut Nolan”.

Primul film realizat în întregime cu tehnologie IMAX

Compania IMAX, care are sediul în Canada, produce camere de filmat, ecrane de format mare şi sisteme sonore de înaltă calitate, destinate să le ofere spectatorilor „experienţa cinematografică cea mai imersivă”.



Christopher Nolan, cunoscut graţie unor pelicule precum „Oppenheimer”, „Dunkirk”, „Interstellar” sau „The Dark Knight”, utilizează camere IMAX pentru anumite scene din filmele sale de aproape 20 de ani.



Pentru filmarea filmului „Odiseea”, compania a dezvoltat o cameră denumită Keighley Film Camera. Acest mastodont de 200 de kilograme este dotat cu izolare fonică şi cu o carcasă menită să o facă cât mai silenţioasă, ceea ce face ca utilizarea ei să fie dificilă din punct de vedere tehnic.



„A fost un film dificil. Trebuie să fie dificil: este Odiseea, trebuie să fie greu şi e foarte bine că e aşa”, a declarat Christopher Nolan pentru mai multe publicaţii, printre care şi AFP, în luna iulie.



IMAX, listată la bursă în New York, a precizat pentru AFP că reacţiile spectatorilor au fost „extraordinare” şi că aceştia au dat dovadă de un „interes imens” pentru acest procedeu.