Antena 3 CNN Life Timp liber Film Hayden Panettiere, actrița din „Nashville” și „Scream”, ar fi murit din cauza unei supradoze

Hayden Panettiere, actrița din „Nashville” și „Scream”, ar fi murit din cauza unei supradoze

Georgiana Adam
2 minute de citit Publicat la 16:05 17 Aug 2026 Modificat la 16:05 17 Aug 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
Hayden Panettiere 1
Hayden Panettiere. sursa foto: Getty

Au ieșit la iveală noi detalii despre ultimele momente din viața actriței Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din „Heroes”, „Nashville” și franciza „Scream”, care a murit la doar 36 de ani.

Potrivit informațiilor obținute de revista People , polițiștii și echipajele medicale au fost chemate în jurul orei 13:50 (ora locală), duminică, 17 august, la o reședință din Greenville, Carolina de Sud, în urma unei sesizări privind „o femeie inconștientă” – identificată ulterior ca fiind Panettiere. Anunțul fusese confirmat inițial pentru People de Departamentul de Poliție din Greenville.

Hayden Panettiere, actrița din „Nashville” și „Scream”, ar fi murit din cauza unei supradoze 1093908
› Vezi galeria foto ‹

Alerta a venit printr-un apel la 911 făcut de o cunoștință a actriței, potrivit TMZ, care citează surse din rândul forțelor de ordine. Identitatea persoanei care a sunat nu a fost făcută publică deocamdată.

Manevre avansate de resuscitare, fără succes

Conform aceleiași publicații, primii ajunși la fața locului au încercat să o resusciteze pe Panettiere folosind tehnici avansate de susținere a funcțiilor cardiace – care, pe lângă manevrele de resuscitare cardio-pulmonară, presupun medicamente speciale, tuburi pentru respirație și monitorizarea ritmului cardiac.

Actrița ar fi fost declarată decedată la ora 14:32, după ce nici compresiile toracice aplicate de paramedici nu au reușit să o readucă la viață.

Potrivit înregistrărilor audio ale dispeceratului, oficialii ar fi discutat despre o „supradoză” și un „stop cardiac” în jurul momentului morții.

Ce spun autoritățile

Ancheta este condusă de Departamentul de Poliție din Greenville și de Biroul Legistului din comitatul Greenville.

„Investigația preliminară nu a indicat niciun semn de activitate criminală sau circumstanțe suspect”", a transmis un purtător de cuvânt al poliției. „O cunoștință a doamnei Panettiere a fost cea care a sunat la 911”.

Poliția a precizat că, oficial, cauza morții nu va fi făcută publică decât după autopsie. Autoritățile nu au confirmat, deocamdată, informațiile potrivit cărora s-ar fi recurs la tehnici avansate de resuscitare cardiacă.

O carieră începută în copilărie

Hayden Panettiere a debutat în serialul ABC „One Life to Live”, în 1994, iar ulterior a jucat în producții de succes precum „Heroes”, „Nashville” și seria de filme „Scream”.

Actrița lasă în urmă o fetiță de 11 ani, Kaya, din relația cu fostul logodnic Wladimir Klitschko.

×
Etichete: Hayden Nashville actriţă deces decese celebritati

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Film
» Citește mai multe din Film
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close