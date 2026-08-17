Hayden Panettiere, actrița din „Nashville” și „Scream”, ar fi murit din cauza unei supradoze

2 minute de citit Publicat la 16:05 17 Aug 2026 Modificat la 16:05 17 Aug 2026

Hayden Panettiere. sursa foto: Getty

Au ieșit la iveală noi detalii despre ultimele momente din viața actriței Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din „Heroes”, „Nashville” și franciza „Scream”, care a murit la doar 36 de ani.

Potrivit informațiilor obținute de revista People , polițiștii și echipajele medicale au fost chemate în jurul orei 13:50 (ora locală), duminică, 17 august, la o reședință din Greenville, Carolina de Sud, în urma unei sesizări privind „o femeie inconștientă” – identificată ulterior ca fiind Panettiere. Anunțul fusese confirmat inițial pentru People de Departamentul de Poliție din Greenville.

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Alerta a venit printr-un apel la 911 făcut de o cunoștință a actriței, potrivit TMZ, care citează surse din rândul forțelor de ordine. Identitatea persoanei care a sunat nu a fost făcută publică deocamdată.

Manevre avansate de resuscitare, fără succes

Conform aceleiași publicații, primii ajunși la fața locului au încercat să o resusciteze pe Panettiere folosind tehnici avansate de susținere a funcțiilor cardiace – care, pe lângă manevrele de resuscitare cardio-pulmonară, presupun medicamente speciale, tuburi pentru respirație și monitorizarea ritmului cardiac.

Actrița ar fi fost declarată decedată la ora 14:32, după ce nici compresiile toracice aplicate de paramedici nu au reușit să o readucă la viață.

Potrivit înregistrărilor audio ale dispeceratului, oficialii ar fi discutat despre o „supradoză” și un „stop cardiac” în jurul momentului morții.

Ce spun autoritățile

Ancheta este condusă de Departamentul de Poliție din Greenville și de Biroul Legistului din comitatul Greenville.

„Investigația preliminară nu a indicat niciun semn de activitate criminală sau circumstanțe suspect”", a transmis un purtător de cuvânt al poliției. „O cunoștință a doamnei Panettiere a fost cea care a sunat la 911”.

Poliția a precizat că, oficial, cauza morții nu va fi făcută publică decât după autopsie. Autoritățile nu au confirmat, deocamdată, informațiile potrivit cărora s-ar fi recurs la tehnici avansate de resuscitare cardiacă.

O carieră începută în copilărie

Hayden Panettiere a debutat în serialul ABC „One Life to Live”, în 1994, iar ulterior a jucat în producții de succes precum „Heroes”, „Nashville” și seria de filme „Scream”.

Actrița lasă în urmă o fetiță de 11 ani, Kaya, din relația cu fostul logodnic Wladimir Klitschko.