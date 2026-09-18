Peste un milion de greci au cumpărat bilete ca să vadă filmul „Odiseea”

Super-filmul lui Christopher Nolan, "Odiseea", a costat 250 de milioane de dolari şi a fost lansat pe 17 iulie. Sursa foto: Profimedia

Peste un milion de bilete s-au vândut în Grecia la filmul „Odiseea”, în regia lui Christopher Nolan, relatează Kathimerini. Pelicula se apropie rapid de recordul stabilit în 2007 de „300 - Eroii de la Termopile”, care a vândut 1,2 milioane de bilete.

Filmul, cu actorul american Matt Damon în rolul principal, a vândut 15.013 bilete în 64 de cinematografe din întreaga țară, de joi până duminică săptămâna trecută, ajungând la un total de 1.012.708 de bilete vândute în Grecia.

„Odiseea” se apropie acum de recordul pentru un film străin în box-office-ul din Grecia, stabilit de filmul fantasy istoric „300 - Eroii de la Termopile”, regizat de Zack Snyder în 2007, care a vândut 1,2 milioane de bilete.

Săptămâna trecută, „Odiseea” a devenit filmul cu cele mai mari încasări din istoria Universal Pictures. Lansat pe 17 iulie, filmul a generat încasări de 601,2 milioane de dolari în America de Nord și de 1,684 miliarde de dolari la nivel mondial, depășind „Jurassic World”, care a obținut 1,677 miliarde de dolari în 2015.

Filmul a provocat controverse în Grecia încă de dinainte să fie lansat. Grecii sunt nemulțumiți de adaptarea cinematografică, faptul că în film nu joacă niciun actor grec și - mai presus de toate - de ce chipul Elenei, a cărei frumusețe a provocat războiul troian, aparține actriței de Lupita Nyong'o.

Într-un interviu acordat publicației The Telegraph, Nolan a spus că reacțiile critice „fac parte din joc”, adăugând că „aceste discuții care apar înainte ca oamenii să vadă filmul sunt întotdeauna irelevante, pentru că nimeni dintre cei care le poartă nu știe încă ce este, de fapt, filmul”.

Christopher Nolan a declarat pentru Associated Press (AP) că și-a dorit ca pelicula să fie accesibilă și ușor de relaționat pentru public și „să nu privească înapoi spre versiunile hollywoodiene anterioare despre modul în care ar trebui abordată lumea antică”.